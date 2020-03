Concurso SAAE e Prefeitura de Moema MG 2020: Salários de até R$ 2.963,34!

EDITAL publicado. Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Moema e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) divulgou a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de:

EDITAL nº 01/2020 SAAE: Operador de máquinas leves e pesadas (1); Técnico de contabilidade (1); Auxiliar de serviço público (2); Fiscal (1); e Técnico administrativo (2).

EDITAL nº 01/2020 PREFEITURA: Controlador interno (1); Fiscal de vigilância sanitária (1); Operador de máquinas pesadas “CNH D” (1); Patroleiro (1); Auxiliar de secretaria escolar (1); Auxiliar de serviços gerais (1); Pintor (1); Sepultador (1); Agente fiscal (1); Monitor de educação infantil (1); e Motorista escolar (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 2.963,34, por 30 e 40h semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 4 de maio até às 23h59min do dia 3 de junho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Exame Auditores & Consultores. O valor da inscrição oscila entre R$ 52,00 e R$ 148,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de português, conhecimentos gerais, raciocínio lógico, informática, legislação, conhecimentos específicos;

–> Prova prática (caráter eliminatório) para o cargo de Operador de máquinas leves e pesadas;

–> Prova de títulos para o cargo de Controlador interno.

As avaliações serão aplicadas no dia 14 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso