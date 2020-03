Concurso SDSDH Recife PE 2020: EDITAL tem inscrições prorrogadas!

No Estado de Pernambuco, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Recife (SDSH) retifica edital e prorroga suas inscrições até o dia 13 de março de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 301 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal. Os salários oferecidos variam entre R$1.166,01 e R$1.459,60.

As oportunidades são para os cargos de:

NÍVEL MÉDIO

–> Assistente em Acessibilidade na função de Intérprete de Língua Brasileira de Sinais-Libras (10);

–> Educador Social (09);

–> Assistente em Acessibilidade na função de Braillista (09);

–> Agente Administrativo da Assistência Social (62).

NÍVEL SUPERIOR

–> Analista em Assistência Social e Direitos Humanos-Pedagogo (17);

–> Analista em Assistência Social e Direitos Humanos-Nutricionista (04);

–> Analista em Assistência Social e Direitos Humanos-Assistente Social (88);

–> Analista em Acessibilidade na função de Intérprete de Língua Brasileira de Sinais-Libras (10);

–> Analista em Acessibilidade na função de Guia Intérprete (04);

–> Analista em Assistência Social e Direitos Humanos-Terapeuta Ocupacional (02);

–> Analista em Acessibilidade na função de Audiodescritor (04)

–> Analista em Acessibilidade na função de Braillista (09);

–> Analista em Assistência Social e Direitos Humanos-Psicólogo (72).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 13 de março de 2020, no site oficial da Fundação Carlos Chagas (FCC). O valor de inscrição varia entre R$ 86,00 (nível médio) e R$ 120,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 60 questões de nível médio/médio e 80 questões de nível superior de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de abril de 2020, em locais e horários a serem informados via site da FCC.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : SDSH

: SDSH Banca organizadora : Fundação Carlos Chagas (FCC)

: Fundação Carlos Chagas (FCC) Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 301

: 301 Remuneração : R$1.166,01 a R$1.459,60

: R$1.166,01 a R$1.459,60 Inscrições : até 13 de março de 2020

: até 13 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 86,00 e R$ 120,00

: R$ 86,00 e R$ 120,00 Provas : 19 de abril de 2020

: 19 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL SDSH RECIFE PE 01/2020

100% de Acordo com Último Edital