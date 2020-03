Concurso SEMAD Belém PA 2020: Inscrições abertas para 478 vagas em todos os níveis!

A Secretária Municipal de Administração do Município de Belém no Estado do Pará, abriu inscrições de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 478 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior) na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Administração; Assistente de Administração; Administrador; Arquiteto; Assistente Social; Contador; Engenheiro Civil; Estatístico; Jornalista; e Médico Veterinário. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 1.655,74.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 05 de março a 06 de março de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto AOCP. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 (nível fundamental), R$ 50,00 (nível médio) e R$ 80,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e específicos;

–> Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório) somente para nível superior;

–> Prova de título (caráter classificatório) somente para nível superior;

As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 03 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso