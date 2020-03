Concurso SEMAE Piracicaba SP 2020 retifica EDITAL! Salários de até R$ 6.042,46!

Em São Paulo, o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (SEMAE) retifica edital de concurso público para preenchimento de 30 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

Conforme o documento publicado, a uma nova retificação (retificação I) traz alteração na remuneração do cargo de Tecnólogo em Saneamento. Já a retificação (retificação II), houve alteração no conteúdo programático na parte de conhecimentos específicos, para o cargo de Operador de Tratamento.

O EDITAL nº 01/2020 oferta 22 vagas em cargos de Encarregado de Serviço (2), Operador de Bombas Hidráulicas (1), Fiscal Hidrometrista (1), Procurador Jurídico (1), Programador Júnior (1), Programador Sênior (1), Topógrafo (1), Analista de Laboratório (1), Analista de Software (1), Biólogo (1), Engenheiro Mecânico (1), Tecnólogo em Saneamento (1), Operador de Tratamento (1), Técnico de Contabilidade (1), Assessor Administrativo (1), Encarregado de Controle Operacional (1), Pitometrista (3), Agente de Desinfecção Sanitária (1) e Almoxarife (1).

E o EDITAL nº 02/2020 oferece 08 vagas para Leiturista de Hidrômetro (1), Operador de Máquinas (2), Mecânico de Maquinas (2), Encanador (2) e Eletricista de Manutenção (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.297,98 e R$ 6.042,46.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 19 de fevereiro até as 23h59min do dia 26 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundação Vunesp.

O valor da inscrição varia entre R$ 45,00 (nível fundamental), R$ 57,00 (nível médio/técnico) e R$ 83,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (para todos) com 40, 50 e 60, dependendo o cargo;

–> Prova prática pra os cargos de Mecânico de Maquinas, Operador de Máquinas, Encanador, e Eletricista de Manutenção

–> Prova prática/peça processual para o cargo de Procurador Jurídico;

–> Teste de aptidão física.

As avaliações serão aplicadas em data provista para o dia 10 de maio, em locais e horários a serem informados via edital de convocação a ser publicada no dia 24 de abril. Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 11 de maio a partir das 10h, no site da Vunesp.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (SEMAE)

: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba (SEMAE) Banca organizadora : VUNESP

: VUNESP Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 30

: 30 Remuneração : até R$ 6.042,46

: até R$ 6.042,46 Inscrições : até 26 de março de 2020

: até 26 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 45,00, R$ 57,00 e R$ 83,00

: R$ 45,00, R$ 57,00 e R$ 83,00 Provas : 10 de maio de 2020

: 10 de maio de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO RETIFICAÇÃO I

RETIFICAÇÃO II

EDITAL 01/2020

EDITAL 02/2020

