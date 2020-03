Concurso SESAU de Recife PE 2020: Gabaritos preliminares são divulgados

A Prefeitura Municipal de Recife PE, através da Secretaria de Saúde, tem edital de concurso para o preenchimento de 695 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal. As avaliações foram aplicadas no domingo, 1º de março. Veja os gabaritos.

As vagas destinadas são para os cargos de Técnico de Enfermagem Diarista (58); Técnico de Enfermagem Plantonista (239); Técnico de Enfermagem Samu Plantonista (65); Técnico em Histopatologia (1); Técnico em Imobilização Ortopédica (1); Técnico em Radiologia Plantonista (1); Técnico em Saúde Bucal (2); Técnico de Enfermagem (11); Técnico de Enfermagem – Operador de Motolância – Samu Plantonista (16); Técnico em Saneamento (1); Técnico de Laboratório – Citotécnico (1); Técnico de Laboratório Análises Clínicas (1); e Técnico de Segurança Do Trabalho (1).

São disponibilizadas vagas na função de Médico, no qual estão distribuídas nas seguintes modalidades: Cardiologia Pediátrica (1); Clinica Médica (4); Dermatologia (1); Ecocardiografia (1); Ortopedia e Traumatologia Diarista (1); Otorrinolaringologia (1); Pediatria (2); Pneumologia (1); Médico da Atenção Primária (4); Acupuntura (1); Alergia e Imunologia (1); Alergia e Imunologia Pediátrica (1); Angiologia (1); Cardiologia (1); Endocrinologia e Metabologia (1); Ergometria (1); Gastroenterologia (1); Ortopedia e Traumatologia – Plantonista (1); Proctologia (1); Psiquiatria (6); Urologia (1); Trabalho (1); Veterinário (1); Gastroenterologia Pediátrico (1); Geriatria (1); Ginecologia e Obstetrícia (1); Homeopatia (1); Imaginologia Pediátrica (1); Infectologia (1); Mastologia (1); Oftalmologia (1); Psiquiatria da Infância e Adolescência (1); Radiologia e Diagnóstico por Imagem (1); Reumatologia (1); Medicina Física e Reabilitação (1); Neurologia (1) e Neurologia Pediátrica (1).

Analista Clínico (1); Assistente Social (2); Auxiliar em Saúde Bucal (2); Biólogo (1); Enfermeiro (31); Enfermeiro – USF (11); Enfermeiro Diarista (49); Enfermeiro Plantonista (100); Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (2); Fonoaudiólogo (2); Fonoaudiólogo Infantil (1); Terapeuta Ocupacional (1); Terapeuta Ocupacional Diarista (1); Terapeuta Ocupacional Plantonista (1); Ag. de Saúde Amb. e Combate às Endemias (1); Biomédico (1); Nutricionista (1); Nutricionista Diarista (1); Profissional de Educação Física (2); Psicólogo (1); Psicólogo Diarista (1); Psicólogo Plantonista (1); Químico (1); Enfermeiro Obstetra/ Saúde da Mulher Diarista (1); Sanitarista (1); Sanitarista (1); Enfermeiro Urgência e emergência Samu Plantonista (9); e Enfermeiro Obstetra/ Saúde da Mulher Plantonista (6).

Mais vagas ofertadas ao cargo de Cirurgião Dentista entre as posteriores especialidades: Estomatologia (1); Odontopediatria (1); Ortodontia (1); Endodontia (1); Pacientes Com Necessidades Especiais (1); Periodontia (1); Prótese (1); Cirurgião Dentista (4); Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 895,92 a R$ 11.512,41.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto AOCP. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

Provas

O concurso consistirá com prova objetiva, prova de títulos e curso introdutório, conforme a função escolhida. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 01 de março de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

