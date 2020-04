Concurso SETEC Campinas SP 2020 retificou EDITAIS para todos os níveis!

Em São Paulo, a Serviços Técnicos Gerais (SETEC) da cidade de Campinas retificou editais (nº 01 e 02/2020) de concurso público para preenchimento de 32 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

RETIFICAÇÕES

EDITAL nº 01/2020: as alterações foram referentes a escolaridade e requisitos do cargo de analista técnico (informática). Já o EDITAL nº 02/2020, as alterações foram em relação aos conhecimentos básicos de legislação interna que constam no conteúdo programático.