Concurso Técnico Administrativos UFRRJ 2020: EDITAL retificado! Até R$4.180,66!

Edital oferta 04 vagas de níveis médio e superior para técnicos administrativos

A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) retifica edital de concurso público para preenchimento de 04 vagas de níveis médio e superior para técnicos administrativos.

Conforme o documento de retificação, o prazo de inscrições foram prorrogados e que poderia ser pago até o dia 31 de março, agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 15 de abril de 2020. O valor da inscrição oscila entre R$ 85,00 (nível médio) e R$ 150,00 (nível superior). Outra alteração importante foi feita em relação ao envio do laudo médico dos candidatos deficiência, agora poderá ser feito através de e-mail ([email protected]).

As oportunidades são para os cargos de assistente em administração (03 vagas) e engenheiro agrônomo (01 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.446,96 e R$4.180,66, por carga horária de 40 horas semanais.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 60 questões de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no Campus da UFRRJ, na cidade Seropédica/RJ.

Informações do concurso