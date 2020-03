Concurso TJ AP 2020: Edital é autorizado com sete vagas para juiz

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso TJ AP 2020) para o cargo de Juiz Substituto. O anúncio de abertura do certame foi feito durante sessão ordinária do plenário administrativo.

O concurso público para Juiz Substituto do TJ-AP foi aprovado em sua maioria na última quarta-feira, 11 de março. A seleção foi confirmada pelo órgão também através de suas redes sociais. O edital ainda não tem data para ser publicado, mas, há uma grande expectativa para que o documento seja publicado ainda este ano.

O concurso TJ AP 2020 – Juiz Substituto

O concurso público do TJ-AP para o cargo de Juiz Substituto vai oferecer, ao todo, 07 vagas, além de formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do órgão.

Durante a sessão, o Desembargador-Corregedor, Contreras, falou sobre a quantidade de juízes substitutos não é suficiente para atender a demanda do 1º grau de jurisdição do TJ-AP.

Para concorrer ao cargo de Juiz Substituto, o candidato deverá ter curso de bacharel em Direito e comprovar os três anos de prática jurídica, exercidas após a obtenção do grau de Bacharel.

Agora, o próximo passo será a formação de uma comissão organizadora para organização do certame. O grupo de trabalho terá responsabilidade de contratar uma banca organizadora e, também, pela elaboração do edital.

O salário inicial de um magistrado do TJ-AP chega a R$30.404,40. As etapas do novo certame, comissão, banca examinadora e data do edital ainda não foram informadas.

Último edital do concurso TJ AP 2020 – Juiz Substituto

O último concurso público realizado pelo TJ-AP para o cargo de Juiz Substituto foi realizado em 2014. Na ocasião, foram oferecidas 11 vagas imediatas. . Houve uma reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

O concurso contou com cinco etapas, de caráter eliminatório e classificatório:

Prova objetiva;

Duas provas escritas;

Prova oral;

Curso de formação inicial; e

Avaliação de títulos.

Além das etapas acima, os candidatos deveriam realizar a inscrição definitiva, que consiste na sindicância de vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental, além de exame psicotécnico. Todas as etapas foram realizadas em na capital Macapá (AP).

A organização do último concurso público do TJ-AP foi da Fundação Carlos Chagas (FCC). Na ocasião, a taxa de inscrição custou R$217,12.

A validade do concurso público do Tribunal de Justiça do Amapá foi de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, e podendo ser prorrogado pelo mesmo período.