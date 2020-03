Concurso TJ RJ Juiz 2019 tem provas canceladas devido ao coronavírus

Está confirmado. O certame TJ-RJ para o cargo de Juiz Substituto teve provas escritas, que seriam aplicadas no próximo domingo, 22 de março, suspensas. O documento saiu no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro de sexta-feira, 13.

A decisão foi tomada para seguir as medidas protetivas contra o avanço do Coronavírus (covid-19). Em breve uma nova data será divulgado.

O edital do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de Juiz Substituto (Concurso TJ RJ Juiz 2019) foi divulgado com o objetivo de preencher nada menos que 50 vagas para carreira. O salário é de R$30.404,42.

A Fundação para o Vestibular Estadual Paulista Julio Mesquita Filho – VUNESP tem a responsabilidade do certame. Do quantitativo de vagas, três serão reservadas aos deficientes e 10 aos negros.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ser bacharel em Direito há, no mínimo, três anos. Além da escolaridade, os candidatos devem ter três anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva, exercida a partir da conclusão do curso de Direito.

Inscrição Concurso TJ RJ Juiz 2019

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 18 de setembro e 25 de outubro de 2019, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição custou o valor de R$250,00.

Etapas e Provas do Concurso TJ RJ Juiz 2019

O concurso do TJ-RJ 2019 para o cargo de Juiz Substituto vai contar com:

I – Prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

II – Prova discursiva e prática de sentença, de caráter eliminatório e classificatório;

III – Sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico, de caráter eliminatório;

IV – Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; e

V – Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva do concurso, primeira fase do certame, aconteceu no dia 15 de dezembro de 2019. O exame contou com 80 questões de múltipla escolha, que serão distribuídas em três blocos, conforme disposto abaixo:

Bloco I: Direito Civil, Direito Processual Civil, Organização Judiciária, Direito do Consumidor, Direito da Criança e do Adolescente; Direitos Difusos e Coletivos.

Bloco II: Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional e Direito Eleitoral.

Bloco III: Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito Ambiental e Direito Administrativo.

No primeiro dia, a avaliação teve 25 questões sobre Noções Gerais de Direito e Formação Humanística e algumas disciplinas listadas no conteúdo programático. A outra avaliação terá prova prática de sentença, sendo uma de natureza cível e outra de natureza penal. Esta acontecerá nos dias 9 e 10 de maio.

A terceira etapa de inscrição definitiva, com avaliação física dos candidatos com deficiência, exame de sanidade física e mental, avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social, está prevista para julho de 2020.

Após isso, os candidatos habilitados realizarão a quarta etapa, composta de prova oral sobre conhecimento técnico acerca das disciplinas relacionadas nas provas escritas. De acordo com o cronograma, a prova oral vai acontecer nos dias 4 e 7 de agosto. Por fim, haverá avaliação de títulos.

Validade

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data de homologação do resultado.

Informações