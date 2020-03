Concurso TRE RJ: prazo de validade do último certame é prorrogado

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro prorrogou o prazo de validade do último concurso público para técnicos e analistas. A decisão foi divulgada na última segunda-feira, 09 de março, durante sessão plenária.

O concurso público do TRE-RJ, aberto no ano de 2017, tinha validade até março de 2020. Agora, o prazo foi prorrogado por mais dois anos. Sendo assim, a vigência segue agora até 13 de abril de 2022.

O concurso visa formada de cadastro serva e ao provimento de cargos do quadro de pessoal do órgão. A seleção foi aberta com 11 vagas imediatas mais cadastro para os cargos de técnico judiciário e de analista judiciário. Os salários iniciais oscilaram entre R$7.260,41 e R$11.345,90, a depender do cargo.

Desde o início do concurso duas convocações já foram feitas. Uma em setembro (2017) para provimento do cargo vago de analista judiciário, com especialidade em Análise de Sistemas. E outra em novembro (2019) para provimento dos cargos de técnico judiciário e de analista judiciário.

O Concurso TRE RJ

O certame ofereceu 11 vagas para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva nos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, com requisito de nível superior e médio, respectivamente.

O concurso contou com vagas para os cargos de Analista Judiciário nas áreas Judiciária (2 vagas), Administrativa (Cadastro reserva), Análise de Sistemas (Cadastro reserva), Medicina Clínica Geral (Cadastro reserva), Medicina do Trabalho (1 vaga) e Psicologia Clínica (1 vaga), com requisito de nível superior, e também vagas para a função de Técnico Judiciário nas áreas Administrativa (7 vagas), Enfermagem (Cadastro reserva), Operação de Computadores (Cadastro reserva) e Programação de Sistemas (Cadastro reserva)

Lembrando que, além do nível médio, as especialidades de Enfermagem, Operação de Computadores e Programação exigiram o curso técnico na área.

Os salários chegaram a R$ 6.376,41 para Técnicos e de R$ 10.461,90 para Analistas. Além disso, os aprovados contam com os seguintes benefícios: Alimentação de R$884,00; assistência pré-escolar por filho de até seis anos no valor de até R$ 699,00; e entre outros benefícios.