Concurso Universidade Federal UFSC 2020: Provas adiadas devido ao Coronavírus

A UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina retifica edital (nº 121/2019) de concurso público que visa o preenchimento de 36 vagas em cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, classes Auxiliar e Adjunto.

Conforme o documento de retificação, as provas objetivas foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

Os novos docentes serão lotados nos Campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville. A função exige graduação na área de atuação, mais titulação em nível de mestre ou doutor, dependendo da área.

As oportunidades são para:

–> Campus de Joinville – Infraestrutura de Transportes/ Geotécnica (1);

–> Campus de Araranguá – Circuitos Eletrônicos (1) e Semiologia Médica/ Ensino Tutorial/ Habilidades Clínicas/ Fundamentos do SUS (1);

–> Campus de Curitibanos – Pediatria/ Semiologia/ Ensino Tutorial (2) e Clínica Médica/ Educação na Comunidade/ Semiologia/ Ensino Tutorial/ Habilidades Médicas/ Fundamentos do SUS (3);

–> Campus Blumenau – Física Geral Experimental/ Física da Matéria Condensada Experimental/ Instrumentação Específica de Uso Geral em Física (1) e Educação/ Didática e Fundamentos da Educação (1);

–> Campus de Florianópolis – Embriologia/ Embriologia Comparada (1), Fisiologia de Órgãos e Sistemas (1), Farmacologia Geral (1), Malacocultura (1), Fitotecnia/ Horticultura/ Olericultura (1), Melhoramento Vegetal/ Experimentação Agrícola (1), Química Analítica (1), Química Inorgânica (1), Videojornalismo e Telejornalismo (1), Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa (1), Silvicultura/ Manejo Florestal/ Dendrometria e Inventário Florestal/ Conservação de Áreas Silvestres (1), Arquivologia/ Biblioteconomia (1), Ciência da Informação (1), Matemática/ Probabilidade e Estatística (1), Metodologia e Técnicas da Computação (1), Clínica Médica/ Cancerologia/ Endocrinologia/ Cardiologia/Gastroenterologia/ Pneumologia (1), Endocrinologia (1), Odontologia/ Endodontia (1), Saúde, Cultura e Sociedade (1), Administração da Produção (1), Administração Financeira (1), Mercadologia (1), Fenômenos de Transporte/Engenharia Térmica (1), Ensino de Ciências e Biologia/ Educação do Campo (1), Ensino de História/ Educação do Campo (1) e Físico-Química (1).

Inscrição e Provas

As inscrições foram realizadas até as 23h59min do dia 06 de janeiro de 2020, no site oficial da UFSC. O valor da inscrição varia entre R$ 62,24 e R$ 260,63.

O processo seletivo contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova didática (caráter classificatório);

–> Prova prática (caráter classificatório);

–> Prova oral, análise e arguição do projeto de atividades acadêmicas e do memorial descritivo (caráter classificatório);

–> Prova de títulos (caráter classificatório).

As avaliações serão realizadas em dia, hora e locais a serem informados via Universidade. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal de Santa Catarina.

Informações do concurso

Concurso : Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Banca organizadora : UFSC

: UFSC Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 36

: 36 Remuneração : R$ 2.688,95 a R$ 10.074,18

: R$ 2.688,95 a R$ 10.074,18 Inscrições : até 06 de janeiro de 2020

: até 06 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 62,24 a R$ 260,63

: R$ 62,24 a R$ 260,63 Situação: PUBLICADO

EDITAL UFSC 121/2019 – PROFESSORES