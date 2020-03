Concursos Aeronáutica: dois editais são abertos para nível médio; Até R$ 7.315,00

Os candidatos que almejam uma vaga na Força Aérea Brasileira devem se preparar. Acontece que de acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, em março, há nada menos que três editais de concursos abertos para o preenchimento de 301 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de ensino médio e superior.

Veja a lista completa:

Aeronáutica EEAR

Saiu o edital! Foi divulgado o edital do concurso público da Aeronáutica com 220 vagas para a formação de sargentos. Segundo o edital publicado, o ingresso acontecerá na Escola de Especialistas – a EEAR. As vagas abertas são para candidatos de ambos os sexos.

O edital do concurso EEAR para o Curso de Formação de Sargentos (CFS 1/2021) é publicado uma vez a cada semestre, visando admissão no ano seguinte. As chances são para candidatos com o nível médio completo. Além disso, é necessário ter idade entre 17 e 24 anos.

Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

BEV – Equipamento de Voo: 06 vagas;

BMA – Mecânico de Aeronaves: 47 vagas;

BMB – Material Bélico: 11 vagas.

Não-Aeronavegantes – Somente Sexo Masculino

SGS – guarda e segurança: 28 vagas.

Controle de Tráfego – Ambos os sexos

BCT – controle de tráfego aéreo: 128 vagas

O soldo do Soldado durante o curso de formação será de R$1.066. Além disso, os alunos vão receber alimentação, alijamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária. Após o período de formação e promoção à graduação de terceiro-sargento, o soldo vai passar a ser de R$3,8 mil, sendo somados ainda os adicionais militar (16%) e habilitação (16%), podendo aumentar a R$5 mil.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020, no site oficial de ingresso.

A taxa de inscrição custa R$60, que poderá ser pago até o dia 27 de março, apegas em agências do Banco do Brasil.

Concurso : Aeronáutica – EEAR

: Aeronáutica – EEAR Banca organizadora : Aeronáutica

: Aeronáutica Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 220

: 220 Remuneração : pode chegar a até R$5 mil

: pode chegar a até R$5 mil Inscrições : entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020

: entre 17 de fevereiro e 18 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$60

: R$60 Provas : 07 de junho de 2020

: 07 de junho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO Saiba mais sobre o concurso.

O concurso Aeronáutica – Oficiais

Editais publicados. A Aeronáutica do Brasil faz saber aos interessados a abertura de nada menos que três editais de concursos para o preenchimento de 81 vagas de ensino médio. Segundo os documentos publicados, as oportunidades são para habilitação à matrícula no Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes ou de Infantaria da Aeronáutica para o ano de 2021.

O Curso de Formação vai acontecer na Academia da Força Aérea, em Pirassununga-SP. Do quantitativo de vagas, 20% serão reservadas aos negros.

Segundo informações da Aeronáutica, as 81 vagas serão para candidatos de ambos os sexos. Do total de oportunidades, 18 são para o curso de formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), 35 para Intendentes (CFOINT) e 28 para ingresso na Infantaria, somente para os homens (CFOINF).

Podem concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível médio completo, ter idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos, até o dia 31 de dezembro de 2021 (ano da matrícula) e estar ciente de todas as condições para habilitação à futura matrícula nos cursos e, se menor de 18 anos, estar autorizado por seu responsável legal.

Durante o curso, o Cadete estará sujeito ao regime escolar da AFA. Sendo assim, ele vai fazer jus à remuneração fixada na legislação específica, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e odontológica, exclusivamente para si.

Após a conclusão do curso com aproveitamento, os Cadetes vão ser declarados Aspirantes a Oficial da Aeronáutica, serão distribuídos nas Organizações Militares do COMAER e terão soldo de R$ 7.315,00, conforme a tabela de salários dos militares para 2020.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 09 horas do dia 19 de março de 2020 na página oficial do Comando da Aeronáutica – www.fab.mil.br ou no site oficial da Escola Preparatória de Cadetes do Ar http://ingresso.afaepcar.aer.mil.br. A taxa de inscrição custa R$70.

O concurso da Aeronáutica 2020 – Oficiais vai contar com:

Prova escrita objetiva, com 64 questões de língua portuguesa, física, matemática e língua inglesa;

Prova de Redação de texto manuscrito. O tema vai versar sobre o assunto da atualidade e terá como propósito verificar a capacidade de expressão escrita do candidato na língua portuguesa;

Inspeção de Saúde (INSPSAU);

Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC); e

Validação Documental.

As provas escritas serão aplicadas no dia 21 de junho de 2020, nas cidades de Belém (PA), Recife (PE), Salvador (BA), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Barbacena (MG), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Campo Grande (MS), Pirassununga (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR). Os locais de provas serão liberados no dia 06 de junho.