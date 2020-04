Concursos Federais abrem 7.553 vagas durante pandemia do coronavírus

Nos últimos dias, a pandemia do coronavírus fez com que o governo federal, estado e municípios adotassem medidas para conter a disseminação do Covid-19 em diversos setores da sociedade, como os espaços públicos e eventos culturais, esportes, escolas e universidades, comércio, transporte público, serviços de saúde, turismo, etc. Com isso os concursos públicos e processos seletivos a serem realizados no País também foram afetados, com diversos certames suspensos e/ou adiados.

No entanto, na contramão dos concursos postergados, em meio à pandemia, há os concursos de grande importância neste momento voltados para área da saúde. O Governo Federal anunciou nesta semana 7.553 vagas em seleções federais para contratar profissionais visando atividades relacionadas ao combate do coronavírus.

Confira:

1- Concurso EBSERH

Agora é oficial. Após o presidente Jair Bolsonaro anunciar no último final de semana sobre a abertura de concursos com vagas temporárias para Hospitais Universitários administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em todo o país, foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30 de março, o documento autorizativo do certame.

De acordo com o texto, a seleção vai contar com 6.381 vagas temporárias em diversos editais. Segundo nota da EBSERH, as 6 mil contratações serão para 40 hospitais em todo o país. As regiões ainda não foram reveladas. Vale salientar que, as atividades serão inteiramente relacionadas ao combate do coronavírus.

Na última sexta-feira, 27 de março, Bolsonaro falou sobre a abertura de vagas para o concurso. “Os hospitais universitários vão receber mais de 6 mil profissionais da saúde, por concursos públicos e por contratações temporárias. Com isto, avançamos nas realizações diárias, ampliamos o quadro e nos preparamos para preservação de quem é do grupo de risco”, publicou.

Segundo informações preliminares, ainda não confirmadas oficialmente, serão abertas 900 vagas de médicos, 1.400 enfermeiros, 3.000 técnicos de enfermagem, 500 fisioterapeutas e 100 engenheiros e arquitetos. Os cargos exigem nível médio, superior e técnico. As remunerações ainda serão confirmadas no edital de abertura das inscrições, que está previsto para ser divulgado no decorrer desta semana, até o dia 03 de abril.

“Estamos em um momento em que temos que nos dedicar ainda mais à nossa missão de cuidar. Somos a linha de frente no combate a uma pandemia mundial e a população brasileira depende de todos nós que atuamos na área da saúde. A Rede Ebserh está fazendo a sua parte e o reforço de nosso contingente vai ao encontro das necessidades desse período tão delicado”, declarou o presidente da estatal, Oswaldo Ferreira.

2- Concurso FIOCRUZ

Em meio à pandemia da doença causada pelo Coronavírus, o Governo Federal, através do presidente Jair Bolsonaro, faz saber aos interessados a abertura de novo edital. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciou a abertura de 1.172 vagas celetistas, em cargos da área da saúde. As oportunidades serão oferecidas para cargos de ensino médio, técnico e superior.

Para nível médio, o edital da FIOCRUZ 2020 abre nada menos que oito vagas. As oportunidades são destinadas para o cargo de Auxiliar Administrativo, cujo salário é de R$1.500. A lotação dos aprovados deste cargo vai acontecer em Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Para nível médio técnico, o edital conta com 539 vagas, além de cadastro reserva. As vagas são oferecidas para os cargos de técnico de radiologia, em farmácia e em enfermagem. O salário, em todos os casos, será de R$2.700.

O restante das vagas serão oferecidas para nível superior, com salários de até R$5 mil. As oportunidades são para os cargos de médico (intensivista, plantonista, pneumologista, obstetra, pediatra e clínico geral), enfermeiro (intensivista, plantonista e em saúde da família), fisioterapeuta (rotina e plantonista), farmacêutico, psicólogo, assistente social, médico do trabalho e nutricionista. Os salários chegam a até R$5 mil.

As oportunidades oferecidas no edital da FIOCRUZ são para áreas de Infectologia, Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Atenção Primária em Saúde e Saúde do Trabalhador.

É importante lembrar que as vagas são oferecidas para os seguintes locais:

Centro Hospitalar para a pandemia da Covid-19

Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI)

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF)

Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria

Centro de Referência Professor Helio Fraga, da Escola Nacional de Saúde Pública

Coordenação de Saúde do Trabalhador da Fiocruz.

As contratações são feitas em caráter temporário, com duração de seis meses, com possibilidade de prorrogação.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 03 de abril de 2020, no site oficial da Fiotec. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção da Fiocruz 2020 vai será composta por três etapas. A primeira etapa vai consistir na análise de inscrições dos candidatos. Na segunda etapa, serão analisados os currículos, entre os dias 04 e 10 de abril. O resultado final vai sair no dia 25 de abril. Veja o edital.