Concursos para Professores: 1.978 vagas abertas para níveis técnico e superior! Até R$ 3,5 mil

Excelente notícia para os candidatos que almejam uma vaga no magistério. Segundo um levantamento feito pelo Notícias Concursos, há pelo menos 1.978 vagas abertas em concursos públicos.

Os editais abertos são para Prefeitura de Belém, no Pará, para a Secretaria Municipal de Educação, para a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e também para a Prefeitura de Serra, no Espírito Santo.

SEEDUC (RJ)

Edital publicado! A Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de nada menos que 827 vagas para Professor. Os profissionais vão atuar nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio durante o ano letivo de 2020.

De acordo com o edital de processo seletivo da SEEDUC-RJ, a seleção vai ter validade até 22 de dezembro de 2020, último dia letivo previsto no calendário escolar de 2020. Vale destacar que, havendo aumento do ano letivo, a validade do processo seletivo também poderá ser prorrogada.

Para regência nos anos iniciais do ensino fundamental, vai ser exigido curso de ensino médio na modalidade normal ou licenciatura plena em Pedagogia com habilitação para lecionar.

Já para trabalhar com as turmas do anos finais do ensino fundamental e médio, é necessário ter licenciatura plena e/ou formação específica prevista na legislação em vigor para lecionar as disciplinas do currículo oficial.

O salário será de R$1.179,35 carga horária de 16 horas; R$2.211,25 por jornada de de 30 horas; e R$940,16 para 22 horas. Segundo o edital, as vagas ofertadas na seleção da SEEDUC-RJ para temporários serão divididas da seguinte maneira:

serão assinados 50 contratos na função de Professor Docente II , para atuação nos anos iniciais do ensino fundamental, com carga horária de 22 horas. Os profissionais vão suprir carências na Diretoria Regional de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas.

, para atuação nos anos iniciais do ensino fundamental, com carga horária de 22 horas. Os profissionais vão suprir carências na Diretoria Regional de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas. serão assinados nada menos que 777 contratos na função de Professor Docente I para atuação nos anos finais do ensino fundamental e/ou ensino médio. Segundo o edital, são 585 contratados para professores com carga horária de 16h e 192 com carga horária de 30 horas semanais. Esses profissionais contratados vão suprir as necessidades que vão surgir ao longo de 2020, em efetiva regência de turma.

Saiba mais sobre o concurso.

Prefeitura de Serra (ES)

No Estado de Espírito Santo, a Prefeitura de Serra-ES abriu nada menos que 747 vagas de nível técnico e superior para diversas áreas do conhecimento. O edital de concurso público tem objetivo de preencher a defasagem de profissionais na área educacional.

As oportunidades são para os seguintes cargos: Professor MaPa – Educação Infantil; Professor MaPa – Séries Iniciais; Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico; Professor MaPB – Educação Artística; Professor MaPB – Educação Física; Técnico de Nível Superior – Professor de Educação Física; Professor MaPA – Educação Especial/DA; Professor MaPB – Libras; Professor MaPA – Educação Especial/DM; Professor MaPA – Educação Especial/DV.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.521,78 a R$ 3.446,86. Os interessados devem se inscrever no site do Instituto AOCP

Prefeitura de Belém (PA)

No Estado do Pará, a Prefeitura de Belém divulgou o edital com 404 vagas efetivas imediatas, além de cadastro reserva, para Secretaria Municipal de Educação (Semec).

As vagas do certame são destinadas para os cargos de Técnico pedagógico; Professor; Professor Educação Infantil; Professor Ensino fundamental e/ou Educação de Jovens e Adultos; Professor de Língua Portuguesa; Professor de Matemática; Professor de História; Professor de Geografia; Professor de Inglês; Professor de Artes; Professor de Ciências e Professor de Educação Física.

Os salários oferecidos variam de R$ 1.045 a R$ 3.514,16. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 06 de abril pelo site da AOCP Concursos.