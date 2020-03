Confirmado! Saque do Bolsa Família vai ser antecipado em algumas cidades

Quem sofreu com chuvas devastadoras dos últimos dias poderá realizar o saque do Bolsa Família. A antecipação vale para os inscritos que vivem nas cidades atingidas. Vale lembrar que a medida não é válida para todas as cidades.

Em São Paulo, por exemplo, a secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, convocou uma reunião com o secretariado dos nove munícios da Baixada Santista.

A reunião foi realizada com o objetivo de fornecer orientações sobre a antecipação dos programas sociais federais para as famílias que sofreram com os temporais recentes. Vale destacar que ela também explicou de que forma os municípios devem pedir a antecipação de recursos que são do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas).

A cidade de Guarujá, local mais atingido pelos temporais e que, consequentemente, foi o local com maior número de deslizamentos de terra e mortos, foi o local escolhido para a reunião. No encontro, foram debatidas as ações das secretarias municipais que mobilizaram e direcionaram os esforços e recursos que foram arrecadados em cada uma das cidades.

Até então, os beneficiários do Bolsa Família quem moram em Guarujá, Santos e São Vicente, vão poder receber a antecipação do saque do benefício. Ainda não há uma data concreta para antecipação do saque do Bolsa Família.

13° do Bolsa Família

O pagamento do 13º do Bolsa Família será feito em duas parcelas. Na ocasião, o governo também confirmou que o 13º dos trabalhadores também será feito em duas vezes durante o ano. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o pagamento vai entrar na Lei Orçamentária Anual (LOA) a partir deste ano de 2020.

Segundo o governo, o recurso extra para o ano passado foi criado via Medida Provisória, mas a partir de 2020 já estaria previsto no orçamento. “A partir de 2020, na própria previsão do Orçamento já vai estar colocada essa questão do décimo terceiro, e daqui pra frente vai ter essa parcela”.

No Bolsa Família, todos os meses um valor é transferido diretamente ao conjunto familiar de extrema pobreza. Para saque do valor, o governo também exige um acompanhamento da situação dos dependentes nas áreas da saúde e educação. Neste caso estão incluídos crianças, adolescentes e mulheres grávidas.

1º parcela do Bolsa Família

NIS com final 1 – recebe em 17/11

NIS com final 2 – recebe em 18/11

NIS com final 3 – recebe em 19/11

NIS com final 4 – recebe em 20/11

NIS com final 5 – recebe em 23/11

NIS com final 6 – recebe em 24/11

NIS com final 7 – recebe em 25/11

NIS com final 8 – recebe em 26/11

NIS com final 9 – recebe em 27/11

NIS com final 0 – recebe em 30/11

2º parcela do Bolsa Família

NIS com final 1 – recebe em 10/12

NIS com final 2 – recebe em 11/12

NIS com final 3 – recebe em 14/12

NIS com final 4 – recebe em 15/12

NIS com final 5 – recebe em 16/12

NIS com final 6 – recebe em 17/12

NIS com final 7 – recebe em 18/12

NIS com final 8 – recebe em 21/12

NIS com final 9 – recebe em 22/12

NIS com final 0 – recebe em 23/12

