Conheça o cartão Banco do Brasil 2020: É sem anuidade e com várias vantagens!

O Banco do Brasil S.A, instituição financeira brasileira, constituída na forma de sociedade de economia mista, com participação do Governo federal do Brasil em 50% das ações, lançou um novo cartão de crédito internacional e sem anuidade. A instituição denomina de cartão internacional Ourocard Fácil do Banco do Brasil.

O produto oferecido pelo BB, além de ter a anuidade gratuita, conta com diversos benefícios aos seus clientes. O destaque fica com descontos em shows e promoções exclusivas.

Além disso, vale destacar que é muito simples manusear o cartão. Para isso, basta baixar o aplicativo, que está disponível para smartphones com sistema operacional Android ou iOS. Sendo assim, é possível realizar diversas operações, o que economiza o tempo em filas, aguardando atendimento nas agências.

Cartão Ourocard BB sem anuidade: Aplicativo

O aplicativo do cartão Ourocard BB conta com os seguintes benefícios:

Solicitação de segunda via;

Contestação de compras;

Pagamento de faturas;

Acompanhamento de compras em tempo real;

Bloqueio e desbloqueio do cartão;

Habilitar uso internacional;

Criação de cartão para compras na internet;

Gerar e compartilhar boleto bancário;

Acompanhamento no programa fidelidade a cada compra; e

Associação com principais carteiras digitais, como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Cartão Ourocard BB sem anuidade: Vantagens

O cartão Ourocard BB sem anuidade conta com várias vantagens. Uma delas é anuidade zero. No entanto, para isso, é necessário que a pessoa faça compras mensais de R$ 100. Caso não faça, será cobrado o valor de R$ 6,10.

Além disso, vale destacar que o cliente escolhe o valor de limite, data de validade e quantas transações ele irá realizar.

Uma outra vantagem oferecida ao cliente, é o serviço de aproximação. Agora, com isso, não será necessário estar com o cartão em mãos para fazer compras. Esse meio de pagamento poderá ser modificado através de canais de atendimento.

Informação

Quem se interessar ou ainda tiver dúvidas do cartão, basta entrar em contato com o Banco do Brasil, através dos seguintes canais:

Central de Relacionamento BB: 4004 0001 / 0800 729 0001;

4004 0001 / 0800 729 0001; SAC: 0800 729 07222;

0800 729 07222; Ouvidoria BB: 0800 729 5678;

0800 729 5678; Deficientes auditivos/fala: 0800 729 0088;

0800 729 0088; WhatsApp: 61 4004 0001

