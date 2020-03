Conmebol se posiciona sobre realização de jogos sem torcida por conta do coronavírus

​O ​avanço do coronavírus em países da América do sul já atingiu o futebol. Nesta quarta-feira, por orientação da Fifa, as rodadas iniciais das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que ocorreriam no final de março, foram adiadas. Agora, se teme por alterações no calendário da ​Libertadores e da Copa Sul-Americana ou, simplesmente, no modo disputa das partidas.

Em um primeiro momento, segundo a Conmebol, as datas de jogos dessas duas competições estão mantidas. Porém, existe a possibilidade de haver mais confrontos com portões fechados, como já ocorre no Paraguai, por exemplo. Na noite desta quarta-feira, um documento assinado pelo secretário-geral da entidade, José Astigarraga, foi enviado a cada confederação. Ao tratar da “excepcionalidade da situação”, ficou o alerta de que a presença de público vai depender de ações e determinações do Ministério da Saúde da cada país. “A Conmebol acatará as ordens de cada governo”, diz o texto.

Até o momento, de todos os países que possuem representantes tanto na Libertadores como na Sul-Americana, somente a Venezuela não tinha confirmado oficialmente casos de coronavírus. Nesta quinta-feira, em uma reunião de rotina na sede da CBF, serão discutidas medidas para tentar evitar uma possível propagação da doença. E, obviamente, a restrição de público em partidas estará na pauta.