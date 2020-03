COPA AMÉRICA 2020 – Tudo o que você precisa saber sobre o torneio

​Falta pouco mais de três para a bola rolar para mais uma edição da Copa América. A 47ª edição do torneio, que terá Argentina e Colômbia como anfitriões, colocará frente a frente as principais seleções continente. O Brasil, por exemplo, defenderá o título conquistado no ano passado. Já a Argentina quer retomar uma hegemonia que não é dela desde 1993. Por óbvio, os uruguaios são sempre uma força, enquanto os colombianos pretendem, ao lado da torcida, deixar os favoritos para trás. Seguem, abaixo, detalhes sobre a competição.

COMPETIÇÃO​ Copa América 2020​ ​Período ​12 de junho a 12 de julho ​Anfitriões ​Argentina e Colômbia ​Cidades ​ Argentina : Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Plata e Santiago del Estero



Colômbia : Bogotá, Cali, Medellín e Barranquilla ​Estádios ​ Argentina : Monumenal de Núñez, Mario Kempes, Malvinas Argentinas, Ciudad de La Plata e Estádio Único



Colômbia : El Campín, Pascual Guerrero, Atanasio Girardot e Metropolitano ​Onde assistir ​A transmissão, para o Brasil, é uma exclusividade do Grupo Globo – TV Globo e SporTV

GRUPOS, TABELA E FÓRMULA DE DISPUTA

​GRUPO A – Sede na Argentina Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Austrália​ ​1ª rodada ​Argentina x Chile (12/06), Austrália x Uruguai (13/06) e Paraguai x Bolívia (13/06) ​2ª rodada ​Argentina x Uruguai (16/06), Chile x Bolívia (16/06) e Paraguai x Austrália (17/06) ​3ª rodada ​Argentina x Paraguai (20/06), Uruguai x Chile (21/06) e Austrália x Bolívia (22/06) ​4ª rodada ​Chile x Paraguai (25/06), Austrália x Argentina (26/06) e Bolívia x Uruguai (26/06) ​5ª rodada ​Bolívia x Argentina (30/06), Uruguai x Paraguai (30/06) e Chile x Austrália (30/06)

Na primeira fase, os times jogam dentro de suas respectivas chaves, com os quatro primeiros colocados de cada uma delas avançando para as quartas de final (2º de B x 3º de A, 1º de B x 4º de A, 2º de A x 3º de B e 1º de A x 4º de B), que será disputada em partida única. Quem passar, vai às semifinais (Vencedor 1 x Vencedor 2 e Vencedor 3 x Vencedor 4). Os classificados disputarão a decisão no estádio El Campín, em Bogotá.

GRUPO B – Sede na Colômbia​ Colômbia, Brasil, Equador, Peru, Venezuela e Qatar​ ​1ª rodada ​Colômbia x Equador (13/06), Brasil x Venezuela (14/06) e Peru x Qatar (14/06) ​2ª rodada ​Colômbia x Venezuela (17/06), Peru x Brasil (18/06) e Equador x Qatar (18/06) ​3ª rodada ​Colômbia x Peru (21/06), Venezuela e Equador (22/06) e Brasil x Qatar (23/06) ​4ª rodada ​Brasil x Colômbia (27/06), Equador x Peru (27/06) e Qatar x Venezuela (28/06) ​5ª rodada ​Qatar x Colômbia (01/07), Venezuela x Peru (01/07) e Equador x Brasil (01/07)

DESTAQUES E JOGOS PARA FICAR DE OLHO

A Copa América terá em ação alguns dos principais jogadores do planeta. Pelo Brasil, Neymar quer levantar o caneco depois de ficar de fora, por lesão, da disputa do ano passado. Do lado argentino, fica a expectativa pela presença de ​Lionel Messi e sua tentativa de ganhar um torneio com a seleção principal de seu país, algo que ainda não aconteceu. Não se pode esquecer, também, de Cavani pelo Uruguai (Suárez, lesionado, é uma incógnita), James Rodríguez pela Colômbia e Paolo Guerrero pelo Peru.

PRINCIPAIS JOGOS DA PRIMEIRA FASE​ MOTIVO​ ​Argentina x Chile Repetição das finais de 2015 e 2016, quando os chilenos levarão a melhor ​Argentina x Uruguai ​Rivalidade platina ​Peru x Brasil ​Repetição da última final, vencida pela seleção brasileira ​Brasil x Colômbia ​É sempre uma atração, ainda mais depois do que aconteceu na Copa do Mundo de 2014, quando Neymar sofreu grave lesão por entrada do colombiano Zúñiga.

INGRESSOS

Nesta quarta-feira, foi divulgado que as informações sobre venda de ingressos estarão disponíveis em breve. O pedido é para que os interessados fiquem atentos às ​redes sociais oficiais do torneio. A princípio, será utilizada a mesma plataforma de comercialização da edição anterior do torneio: https://copaamerica.com/pt/ingressos/.