Copa América vai afetar 10 rodadas do Brasileirão, mas clubes mantêm silêncio

​É favorável e/ou prejudicial para quem? A CBF publicou o calendário do futebol masculino de 2020 em outubro do ano passado e o “elefante branco” na sala não parece despertar ou incomodar ninguém. A Copa América vai afetar diretamente 10 rodadas do ​Campeonato Brasileiro, mas nenhum clube questionou o cronograma.

Clubes são condensendetes. — Carlos Antonio (@04CarlosAntonio) March 8, 2020

O torneio de seleções sul-americanas vai ser disputado entre 12 de junho e 12 de julho e ao longo do mês de duração vai coincidir com o Brasileirão, que não vai parar, e os times que tiverem jogadores convocados não poderão fazer nada. O problema segue à tona e nenhum clube se manifestou seja em reunião ou publicamente contra o calendário – a bola foi levantada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do ​UOL Esporte.

Em entrevista coletiva para a convocação da Seleção Brasileira, o técnico Tite comentou sobre a situação, mas não foi claro e deixou o problema em aberto. “Projetando três meses à frente, ela [a resposta] se esvaia. Tudo que vemos agora pode sair pelo momento técnico. No momento oportuno, vou te responder”, afirmou ao responder sobre os três jogadores do ​Flamengo convocados.

A ​primeira convocação do ano não significa ou impacta muito no planejamento anual, considerando que vai tirar os jogadores de compromissos do estadual, porém, a questão deve ser antecipada e debatida como precaução para problemas futuros. Os clubes e Confederação poderiam, por exemplo, ter discutido o cenário na última sexta-feira de fevereiro – quando se reuniram para falar sobre a venda do ​mando de campo.

A princípio, a CBF acredita que ainda é cedo para falar sobre o choque entre a Copa América e o Brasileirão, mas o problema é: quando vai ser a hora certa? Quando o principal torneio do país estiver em andamento e os clubes preocupados com Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e tudo mais… A decisão não parece coerente para entidades que tanto falam em “equilíbrio”.

Vai esperar o fim do ano pra caso de merda voltar no tempo pra culpa o calendário. Mesma lorota e nada muda. — Rodrigo Monteiro (@rmghusky) March 8, 2020

De todo modo, o silêncio fala muito sobre a real postura dos clubes e demonstra que, no fim das contas, o que importa não é a ​harmonia do campeonato, mas, sim, o interesse de cada um e suas brigas isoladas. Agora o Flamengo foi o mais ‘afetado’, com três convocados, mas em junho pode ser o ​Palmeiras, o ​Grêmio, o ​Corinthians, o ​São Paulo ou qualquer outro time da elite do futebol brasileiro.