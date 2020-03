Copa sem Galvão? Narrador anuncia que não vai narrar Mundial no Catar

​Baixa na Seleção! Nesta terça-feira (03), o narrador Galvão Bueno afirmou que não vai narrar a Copa do Mundo no Catar de 2022. Aos 69 anos, o renomado profissional deu a declaração durante gravação do Programa Altas Horas, da Globo. “Eu vou estar lá, mas não vou narrar”.

Minha ansiedade para a Copa do Mundo de 2022 caiu por terra quando soube que Galvão Bueno não vai narrar mais — joao victor  (@orshdale) March 4, 2020

Em meio a repercussão do anuncio, o locutor afirmou que ainda tem muita ‘bola para rolar’. “Quem sabe a gente não muda de ideia”. Em 2018, Galvão sinalizou que a Copa do Mundo da Rússia poderia ser a sua última, mas deixou em aberto. A informação é da ​F5 da Folha.

O narrador aproveitou a entrevista para dar mais explicações sobre o infarto que sofreu próximo da final da Copa Libertadores, em novembro do ano passado. “Eu comecei a sentir dores e achei que era uma indisposição, eu nem iria ao hospital se não fosse a minha mulher [Desirée Soares]”, comentou.

GALVÃO BUENO

Em mais de 40 anos de profissão, Galvão narrou 12 Copas do Mundo e os principais eventos esportivos do mundo. O renomado profissional chegou à Rede Globo em 1981 e foi a voz que narrou o “É tetra… É tetra…” ao lado do Rei Pelé, em 1994, e também o Penta em 2002.

