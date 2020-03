Corinthians coloca Pedrinho em isolamento; meia não joga contra o Ituano

​O ​Corinthians terá um grande desfalque para o importante confronto do próximo domingo (15), contra o Ituano. Jogando por sua sobrevivência no Paulistão 2020, o clube paulista não poderá contar com o jovem Pedrinho, que até as primeiras horas deste sábado, estava nos planos de Tiago Nunes para o XI inicial titular.

Como noticia o ​Globoesporte, o camisa 10 foi posto em ‘isolamento’ pelo clube, seguindo orientação do Ministério da Saúde. A medida preventiva se dá pelo fato do jovem jogador ter retornado ao Brasil há poucos dias, após viagem à Portugal para assinar com o Benfica.

“Estamos cumprindo a determinação dada pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira. O Pedrinho ficará em isolamento até quarta-feira. É uma questão de precaução e de cumprir os protocolos e orientações de vigilância epidemiológica”, afirmou o médico Joaquim Grava.

e vamos d desfalque c o Pedrinho em isolamento — percio (@ipercio1) March 14, 2020

Para tranquilizar seu torcedor, o Corinthians se manifestou publicamente, reforçando que nenhum atleta apresentou sintomas de coronavírus. Para saber mais sobre o duelo entre Timão e Ituano, confira nosso ​pré-jogo.