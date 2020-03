Corinthians e Caixa alinham novas condições para pagamento de financiamento da Arena

​Após mais de cinco meses de negociação entre ​Corinthians e Caixa, as partes entraram em um acordo, e o pagamento do financiamento da Arena, em Itaquera, será quitado em um prazo maior. Além disso, haverá uma flexibilidade no valor das parcelas. Porém, ainda existem divergências, que impedem a assinatura no novo contrato. As informações são do ​Globo Esporte.

Em entrevista, o diretor de finanças do clube, Matias Romero, declarou que a instituição financeira deseja que uma multa de R$ 50 milhões seja paga. Valor esse que os dirigentes alvinegros não concordam.

“Há em contrato uma multa pequena (de aproximadamente R$ 5 milhões), que o Corinthians aceita, mas também uma multa judicial, que a gente não aceita. Por quê? Porque isso não passa no Conselho. Você não multa quem você está fazendo acordo”, afirmou.

O Corinthians espera um novo acordo para voltar a pagar os parcelamentos.

Para isso, o banco precisa diminuir o valor da multa. O Timão também deseja depositar uma quantia menor nos meses que a Arena não recebe jogos (novembro, dezembro, janeiro e fevereiro).

Em fevereiro, a Justiça suspendeu por mais três meses o processo que a estatal move contra o clube, para que ambos sigam em busca de um acordo mais amigável.