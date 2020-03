Corinthians está de olho em jogador brasileiro do Fenerbahçe, diz jornal turco

​A paralisação do calendário nacional, ao que parece, não impede que clubes da ​Série A sigam ativos no mapeamento de mercado em busca de potenciais reforços. O Corinthians, que vive um início de temporada preocupante, é uma das equipes que ainda pode ter adições/saídas nos próximos meses de futebol.

De acordo com a imprensa turca – o primeiro jornal a noticiar foi o ‘Fanatik’ -, o gigante paulista estaria interessado em um jogador brasileiro do Fenerbahçe: trata-se de Jailson, volante de 24 anos. O jovem jogador foi revelado pelo ​Grêmio e teve participação destacada na campanha do título da Libertadores de 2017. Foi vendido pelo clube gaúcho na reta final de 2018, rendendo R$ 19 milhões aos cofres tricolores.

Apesar de outras fontes como o ​Haber365 confirmarem que o Timão já oficializou proposta ao Fenerbahçe pelo jogador, o site ​Meu Timão, especializado em notícias do clube, entrou em contato com um representante da diretoria alvinegra, que negou o contato. Atualmente, o elenco profissional alvinegro conta com nada menos que 12 volantes de ofício.

