Corinthians reduz plantel a pedido de Tiago Nunes; zagueiro deve ser o próximo a sair

​Com a eliminação na fase preliminar da Libertadores, o ​Corinthians só disputará três competições este ano. Além do Campeonato Paulista (em andamento), o Timão tem pela frente apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil, onde entra nas oitavas de final. Desta forma, o técnico da equipe, Tiago Nunes, solicitou a diminuição do plantel, que hoje conta com 29 nomes. As informações são do ​UOL.

Dos jogadores que iniciaram a temporada, saíram Gustavo (Internacional), Madson (Fortaleza), Filipe (Paraná), e Marllon deve ser o próximo. O zagueiro vai defender as cores do Cruzeiro.

Além desses, quem também deve estar de saída é o atacante de 20 anos Davó. Sem oportunidades com Tiago, a diretoria do Timão deve emprestar o atleta para clubes da Série A, para pegar rodagem, ou até mesmo colocar o jogador para o Sub-23.

Nomes como Mateus Vidal, Pedrinho e Carlos Augusto são sondados em equipes da Europa. Inclusive, Pedrinho já tem acordo com o Benfica, de Portugal. Os outros são apenas especulações.

o atual elenco do Corinthians conta com os goleiros Cássio, Walter e Guilherme Pezão. Nas laterais Fagner, Michel Macedo, Lucas Piton, Sidcley e Carlos Augusto. A zaga é preenchida com Gil, Pedro Henrique, Bruno Méndez, Léo Santos e Danilo Avelar.

