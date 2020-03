Corinthians repassa volante, devolvido pelo Botafogo, a clube da Série B

​Depois de atuar em sete partidas pelo ​Botafogo em um período de dois meses, Thiaguinho foi devolvido ao ​Corinthians. Pois agora o Timão já conseguiu outro time para o atleta defender ao longo da temporada.

Não consigo entender, o Corinthians empresta o Thiaguinho e contrata o Ederson para a mesma posição. Gostaria de entender a lógica senão for apenas um balcão de negócios para beneficiar empresários. — SCCPOnline.com (@sccp) March 16, 2020

Sem espaço no Parque São Jorge, o volante é reforço do CRB para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 22 anos, o jogador, que se destacou inicialmente pelo Nacional-SP, chegou ao Corinthians em 2018 comprado por R$ 2 milhões. No ano seguinte, se sagrou campeão paulista e, logo na sequência, foi repassado ao Oeste, onde também não se destacou.

Uma vergonha essa diretoria e comissão tecnica do Corinthians n aproveitar o Thiaguinho, mlq é bola dms! — GUILHERME! 🏴‍☠️ (@pereiragui12_) March 16, 2020

Com contrato até 2022, agora tentará a sorte nas Alagoas, já que Tiago Nunes dá preferência a Camacho, Cantillo, Gabriel, Ramiro, Richard e o recém-contratado Éderson. Além de Thiaguinho, o atacante Bill, do ​Flamengo, também é reforço do time de Maceió, ele que surgiu como uma das principais promessas da base rubro-negra recentemente, mas não conseguiu se firmar entre os profissionais.