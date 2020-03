Corinthians x Palmeiras: como seria se o jogo acontecesse? Imaginamos para você!

​Neste domingo, 22 de março, ​Corinth​ians e ​Palmeiras entrariam em campo pela 11ª rodada do Paulistão 2020. Os times se enfrentariam a partir das 16h, na Arena Corinthians. Porém, com a pandemia do coronavírus, os campeonatos de futebol estão suspensos por tempo indeterminado. Pensando nisso, nos imaginamos como seria a partida se ela acontecesse. Vamos lá?

E pensar que essa hora a gente estaria no pico do clima do Dérbi, indo pra Arena Corinthians, encontrar os amigos da Fiel, pra tomar aquela gelada e empurrar o Coringão… — Gabriel Salvati (@Gabri_Salvati) March 22, 2020

A Arena Corinthians

A expectativa de público é de, pelo menos, 40 mil pessoas em Itaquera. Até uma semana antes do jogo, 30 mil ingressos já haviam sido vendidos pela bilheteria do clube. A torcida lota o estádio para dar forças ao time, que precisa ganhar do Palmeiras para continuar vivo no Paulistão. A festa nas arquibancadas é bonita e procura empurrar o time.

Imagina a festa?

43 mil pessoas em Itaquera.

‘Vai Corinthians para tudo quanto é canto’

Luan erra o passe, xingo o Luan

Love entra, faz o gol

Estádio quase cai em gritaria

Dá vontade, né?#corinthians #paulistao #futebol #coronavirus — Falando de Corinthians (@falandodesccp) March 22, 2020

As escalações

Precisando mudar o time, Tiago Nunes entra com uma formação diferente. Ramiro, recuperado de lesão às pressas e treinando com o grupo desde a última quarta-feira, volta aos 11 titulares. Sidcley treina bem e também retorna à equipe. Assim, o Corinthians entra com:

Cássio, Fagner, Gil. Pedro Henrique, Sidcley, Camacho, Cantillo, Luan, Pedrinho, Ramiro e Boselli.

Já o Palmeiras, mesmo com os jogos pela Libertadores, traz força máxima para Itaquera. O técnico Vanderlei Luxemburgo promete “entrar com aquilo pra cima” contra o Corinthians. Dessa maneira, a escalação titular conta com:

Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gómez, Vina, Bruno Henrique, Ramires, Dudu, Willian, Rony e Luiz Adriano.

O jogo

O Palmeiras, segundo colocado do Grupo B e empatado com o Santo André, líder geral do Paulistão, vê o Novorizontino encostar. Por isso, quer sair de Itaquera com pelo menos um ponto, tanto para brigar pela liderança quanto para se afastar do terceiro colocado.

O Corinthians entra em campo desesperado. Mesmo com a vitória nos dois próximos jogos, precisa torcer contra o Guarani e contar com um ‘milagre’ para se classificar. O técnico Tiago Nunes chega pressionado. O comandante é bancado pela diretoria, mas sabe que uma derrota no dérbi pode mudar a situação.

Primeiro tempo

Assim, o Corinthians entra muito nervoso em campo. Logo aos 5 minutos, Camacho comete falta em Dudu, no meio-campo. Um início de confusão se instala e o árbitro precisa intervir. Cartão amarelo para o camisa 20. Assim, o volante já fica pressionado para o resto do jogo.

Aos 15 do primeiro tempo, Luiz Adriano recebe na entrada da área e bate firme no canto esquerdo de Cássio, que se estica todo para mandar a bola para escanteio. A zaga corinthiana encontra dificuldade e bate cabeça, até Dudu receber livre e mandar na trave, com 25 minutos de jogo.

A partida fica bastante truncada no meio-campo. A primeira boa chance do Timão acontece apenas aos 28 minutos, quando Boselli recebe na entrada da área e mandar por cima do gol. Na saída de bola, Gómez erra o passe e entrega para Pedrinho que, livre, joga para fora.

O primeiro tempo termina com um clima nervoso entre Luan e Felipe Melo, que se estranham na entrada da área.

“Estamos bem, jogo nervoso, é preciso controlar a bola e atacar mais. Mas estamos bem, o adversário é difícil, vamos voltar no segundo tempo focados na marcação.”, dispara Ramiro, na saída para o intervalo.

“A gente sabe que é assim, falta aqui é sempre para eles. Mas é assim, vamos seguir tranquilos e marcar o nosso gol.”, fala Felipe Melo.

Segundo tempo

O técnico Tiago Nunes saca Ramiro, cansado, e coloca Janderson, invertendo-o de posição com Pedrinho, que agora cai pela direita. No lado palmeirense, Ramires dá lugar a Lucas Lima, em uma substituição ousada de Vanderlei.

O jogo começa como terminou o primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, Felipe Melo dá entrada em Pedrinho e toma cartão amarelo. Fagner entra forte em Rony e também é advertido, 3 minutos depois.

Aos 20, Pedro Henrique erra a saída e deixa a bola com Luiz Adriano, que manda no canto. Cássio faz um verdadeiro milagre e manda para escanteio. Em um jogo muito truncado, poucas chances para cada lado.

Com 35 minutos, Tiago tira Pedrinho e bota Love no jogo, fazendo parceria com Boselli. Aos 43, Fagner encontra Love livre entrando pela área, que bate firme no canto de Weverton, que pouco pode fazer.

Daí para frente o Palmeiras se lança para o ataque. O jovem Gabriel Verón entra e, aos 48, tem a chance do jogo. Porém, Gil se recupera bem no lance e consegue interceptar o chute. Com 5 minutos de acréscimo, Fagner dá entrada dura e é expulso. Na briga, Dudu e Felipe Melo também levam cartão vermelho pelo lado do Palmeiras. Camacho toma o segundo amarelo e também vai para o chuveiro.

Com poucas finalizações e muitas faltas, o jogo termina 1 a 0 para o Corinthians.

E aí, gostou do exercício de imaginação? Comente o que você acha ou como seria o seu jogo ideal!

