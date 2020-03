Corinthians x Palmeiras: os 5 dérbis mais emocionantes

​O clássico Corinthians x Palmeiras, como todo o Campeonato Paulista, foi ​adiado por tempo indeterminado. Além disso, os clubes estão com as atividades interrompidas, em todas as modalidades, inclusive o clube social. Tudo isso por conta do ​coronavírus, pandemia que vem assolando o mundo nas últimas semanas.

Porém, apesar do momento triste e da falta de futebol, ainda é possível falar do esporte. Pensando nisso, separei 5 grandes clássicos que mais me emocionaram na vida. Confira:

Corinthians x Palmeiras 2009

No dia 8 de março de 2009, Ronaldo fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. O jogador marcou de cabeça já nos acréscimos, empatando o jogo pelo Campeonato Paulista. Além de derrubar o alambrado em um momento histórico do futebol, o Fenômeno ajudou o Timão a manter a invencibilidade no torneio.

Corinthians x Palmeiras 2011

A partida marcou a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011. À época, os clássicos ficaram para o final. Dessa maneira, o Corinthians enfrentou o Palmeiras, enquanto o Vasco, adversário direto pelo título, jogava contra o Flamengo. No fim, o Timão empatou, porém acabou levando o título para casa.

Corinthians x Palmeiras 2017

No jogo pelo Paulista de 2017, a “quarta força” enfrentou o Palmeiras, na Arena Corinthians. O jogo foi marcado pela expulsão errônea de Gabriel, quando o cartão era, na verdade, para Maycon. Já após os 40 do segundo tempo, Jô entrou no lugar de Kazim. Logo depois, fez o gol e deu uma vitória épica para o Corinthians.

Corinthians x Palmeiras 2017 (parte 2)

O Corinthians fez um primeiro turno incrível no Campeonato Brasileiro de 2017. Porém, da segunda metade para o final, começou a cair de produção. Eis que veio uma partida contra o Palmeiras, dentro de Itaquera. O Timão, pressionado por Neto, conseguiu ganhar de 4×2 com a famosa selfie de Romero.

Palmeiras x Corinthians 2018

O Corinthians disputou a final do Campeonato Paulista de 2018 contra o Verdão. Na primeira partida em casa perdeu por 1×0. A finalíssima foi jogada no Allianz. Rodriguinho fez logo no começo do primeiro tempo, após bom passe de Vital. O jogo foi para os pênaltis e o Coringão comemorou o título no campo do adversário.

