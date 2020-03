CORONAVÍRUS: Balsas suspendem viagens Penedo/Neópolis por 10 dias

Medida foi tomada para prevenção do coronavírus (COVID-19)

No primeiro dia das barreiras sanitárias em Penedo, várias ações estão sendo tomadas para prevenção do coronavírus (COVID-19).

O Decreto Municipal Nº 670 foi publicado nesta quinta-feira (26) no Diário Oficial do Município de Penedo e complementou uma série de medidas já tomadas pelo Governo Municipal, uma delas são as barreiras sanitárias instaladas em três pontos do município penedense.

No Porto das Balsas, ônibus escolares foram estacionados de uma maneira que criou uma barreira para impedir o tráfego de veículos e pedestres, sem que tenham que passar pelo ponto de impendimento da Prefeitura de Penedo. Além disso, a informação é que as viagens entre a divisa Alagoas/Sergipe, pelo Rio São Francisco, usando a balsa (Penedo/Neópolis), estão suspensas por 10 dias.

Já na Al-110, mais precisamente no Posto Policial do SESI, a exemplo de outros pontos, servidores da SMTT Penedo, Guarda Patrimonial e da Secretaria da Saúde, contando com o apoio da Polícia Militar, estão abordando passageiros que entram na cidade de Penedo.

Qualquer pessoa que entre na cidade penedense é verificada a temperatura, sintomas, além de preencherem uma Ficha de Controle Sanitário.

A medida é tomada tanto para pessoas comuns, como também para caminhoneiros que estão trazendo suprimentos para a cidade ribeirinha.

Confira os dois tipos de formulários existentes:

As barreiras sanitárias serão permanentes, ou seja, 24h por dia, até que o decreto perca a validade ou então a Secretaria Municipal de Saúde entenda que não há mais riscos eminente de infecção do coronavírus na cidade.

