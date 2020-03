Coronavírus: Eleições municipais de 2020 adiadas? Ministro quer suspensão!

Neste domingo, 22 de março, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu que eleições municipais para 2020 sejam adiadas para que ações “políticas” não prejudiquem as medidas que estão sendo adotadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ainda segundo o chefe da pasta, já está sendo estudada a possibilidade de antecipar a formatura de estudantes de medicina para permitir que eles ajudem no tratamento aos doentes durante a crise. A declaração do ministro foi dada durante teleconferência com prefeitos de capitais.

“Eu faço até uma sugestão para você discutirem. Está na hora de olhar e falar assim: ‘ó, adia, faz um mandato tampão desses vereadores, desses prefeitos’. Eleição no meio do ano é uma tragédia, vai todo mundo querer fazer ação política”, disse Mandetta.

A declaração foi dada durante conversa com o prefeito de Belém (PA), Zenaldo Coutinho, que reclamou da dificuldade de contato com a secretaria estadual de Saúde do Pará.