Coronavírus em dirigentes do Grêmio é manchete na imprensa europeia

​O mundo do futebol está unido e mobilizado na tentativa de evitar uma expansão ainda maior da pandemia de coronavírus. Casos confirmados no Brasil repercutem rapidamente na Europa, como o envolvendo dois dirigentes do ​Grêmio.

#GRÊMIO

Cláudio Oderich (foto de capa), integrante do Conselho de Administração do clube, e Eduardo Fernandes (foto abaixo), assessor adjunto das categorias de base, testaram positivo para o Covid-19. O portal ​Breaking News, da França, deu destaque ao fato, salientando as medidas adotadas. “Os dois já estão isolados, e seus parentes foram colocados em quarentena”, diz o texto.

No Tricolor gaúcho, outros dois cartolas ainda estão sob observação: o vice-presidente Marco Bobsin e o assessor da base Luiz Ferrari. No rival ​Internacional, o presidente Marcelo Medeiros teve confirmada a presença do coronavírus em seu organismo e, embora os sintomas já se apresentem de forma bastante diminuta, permanece em isolamento.

