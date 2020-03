Coronavírus: FPF deve determinar portões fechados em São Paulo

​O coronavírus vem avançando no mundo todo e, parece que já chegou ao Brasil de maneira mais forte. Após a confirmação de casos até mesmo em jogadores de futebol, vários campeonatos pelo mundo entraram em paralisação por tempo indeterminado. A Conmebol, por exemplo, interrompeu o decorrer da Libertadores da América e adiou o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

A expectativa era sobre o futebol nacional e os rumos que as federações tomariam. Nesta sexta-feira, 13 de março, a FPF deve anunciar a medida de portões fechados para o final de semana no estado de São Paulo. Com isso, jogos como Santos x São Paulo e Corinthians x Ituano devem acontecer sem torcida.

Decisão final?

Por mais que muitos times não sejam favoráveis a jogar sem torcida, a medida escapa aos níveis do futebol e entra na calamidade pública. Os países têm tido bastante dificuldade para conter o avanço da doença. Assim, impedir aglomerações é um dos passos primordiais para tentar conter a doença.

O futebol brasileiro vai parar?

Tal qual aconteceu na Itália e na ​Champions League, em um primeiro momento, a opção é fechar os portões e evitar aglomerações. ​A tendência é que os campeonatos sejam paralisados, visto que ​muitos clubes vêem como um problema desportivo a falta de torcedores no estádio, o que pode impedir a realização do espetáculo futebolístico.

No vídeo da Falando de Corinthians, eu falo um pouco mais sobre o futuro a curto prazo do futebol brasileiro e a iminência de paralisação. Confira!

Ficamos no aguardo das próximas informações e dos lançamentos de publicações oficiais das entidades responsáveis e dos próprios clubes de futebol. É preciso salientar que o quadro pode mudar muito rápido e, em situações críticas como o avanço de um vírus, um dia altera bastante o cenário.

