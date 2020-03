Coronavírus: Hospital Albert Einstein vai contratar mais de 1.400 profissionais da saúde

O Hospital Israelita Albert Einstein anunciou a contratação de 1.426 temporários para atuação no combate ao coronavírus.

O Hospital Albert Einstein de São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (23), contratação de 1.426 profissionais de saúde, por tempo determinado, para reforçar a equipe na atuação frente à pandemia do coronavírus.

Segundo a instituição médica, do total de vagas, 509 serão para trabalhar no hospital de campanha que está sendo montado no estádio municipal do Pacaembu. A previsão é de 10 dias para a finalização da construção da estrutura e mais 10 dias para começar a receber pacientes em cerca de 200 leitos. Outras 195 para unidades de parcerias públicas com a Prefeitura de São Paulo e o restante para serviços hospitalares, ambulatoriais e diagnóstico das diversas unidades de atuação.

As inscrições podem ser feitas através do site: einstein.br/carreiras.