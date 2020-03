Coronavírus: Ibrahimovic pode se aposentar durante paralisação do futebol

Fim de uma era? O craque Zlatan Ibrahimovic pode pendurar as chuteiras durante paralisação do futebol por conta do novo coronavírus. Sem futebol há quase 20 dias na Itália, o atacante segue na Suécia e chances de ‘mudar de carreira’ aumentam. A tendência é de que ele ​siga no mundo do esporte.

De acordo com informações do jornal italiano La Gazetta Dello Sport, o sueco de 38 anos pensa em se aposentar dos gramados e passar a agenciar jogadores. O famoso empresário Mino Raiola, representante de Ibra, é um grande entusiasta da ideia – que, uma hora ou outra, vai se tornar realidade.

O veículo informa ainda que Ibrahimovic, apesar de entender a necessidade da suspensão do esporte, estaria frustrado com o tempo parado e decepcionado com o projeto pouco ambicioso do Milan para a próxima temporada. O ​camisa 21 tem contrato até 30 de junho, com opção de renovação por mais um ano.

O jornal italiano SportMediaset acrescenta que a demissão do ex-jogador e diretor de futebol rossonero, Zvonimir Boban, teria deixado Ibrahimovic chateado e seria mais um peso a favor da aposentadoria. O dirigente foi um dos responsáveis pelo retorno do atacante ao Milan.

Publicamente, Ibrahimovic não se aprofunda no tema, entretanto, rumo aos 39 anos e sem grande perspectiva para o futuro, o movimento natural é de que ele deixe os gramados e passe a gerir a carreira de outros jogadores. Agora é esperar para saber se o martelo vai ser batido nesta ou na próxima temporada.