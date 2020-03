Coronavírus: Man. City pode ter pena suspensa e caminho livre para Champions

Solução inesperada… O Manchester City ainda não sabe se vai poder participar das duas próximas edições de Champions League por ter sido punido pela UEFA por Fair Play Financeiro. Porém, o recurso apresentado pelo clube ainda não foi julgado pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e pode ser adiado mediante o contexto da pandemia de coronavírus.

Os Citizens entraram com o ‘pedido’ no TAS assim que foram notificados pela UEFA de que pegaram duas temporadas fora da Liga dos Campeões, além de multa, e têm ​investido pesado para tentar ao menos disputar o maior torneio de clubes do mundo. Os ingleses tentaram de tudo, mas podem ter encontrado uma solução ‘paliativa’ e totalmente inesperada.

Sem data para julgamento, o TAS ainda não tratou do caso e assim o Manchester City pode ter a pena suspensa até a próxima temporada: 2021/2022. Isto porque o recurso precisa ser julgado antes da decisão final. A resolução normalmente não demoraria a entrar em pauta, mas o Tribunal também foi afetado pelo COVID-19 e precisou cuidar de outros assuntos.

Em um cenário comum, a decisão já levaria meses para ser tomada e seria preciso vários encontros entre o TAS e a equipe jurídica do City antes do desfecho do caso. Contudo, com o tempo passando e a UEFA fechando o quadro de times que vão participar da Champions no dia 26 de agosto, é provável que os ingleses participem do torneio.

A princípio, o clube inglês tinha esperança de que o recurso seria abordado no verão europeu, mas agora a expectativa é pelo adiamento e consequentemente na ‘certeza’ de participação na próxima Liga dos Campeões. O desfecho inusitado também garantiria mais um ano para o clube fortalecer os argumentos e chegar mais preparado ao Tribunal.