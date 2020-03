Coronavírus: o futebol brasileiro vai parar?

​O ​coronavírus, também chamado de Covid-19, eclodiu na província de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. De lá pra cá, a doença se espalhou pelo mundo inteiro. Inevitavelmente, atingiu o universo do futebol. A UEFA, por exemplo, já convocou uma ​reunião para discutir a ‘paralisação geral’ de seus campeonatos.

Países como Itália e Espanha já suspenderam os jogos de suas ligas. O Real Madrid, inclusive, ​está sob quarentena. Há registros de jogadores que já atestaram positivo para o vídeo. Outras dezenas fazem parte das suspeitas. Na tarde de quinta-feira, a ​Conmebol suspendeu os jogos da Libertadores e adiou o início das Eliminatórias.

Logo, o que acontecerá no Brasil? Será que os nossos campeonatos também irão ser paralisados? Veja no vídeo abaixo!

O que é o coronavírus?

O COVID-19 é uma nova variação de um vírus que provoca sintomas muito próximos a gripe. Febre alta e problemas respiratórios são as principais manifestações do coronavírus. O principal grupo de risco são idosos e pessoas com problemas no pulmão ou em outras partes do sistema respiratório. A taxa de mortalidade, entre indivíduos saudáveis, não é muito alta. Veja o comparativo:

Porém, o que assusta no coronavírus, é sua capacidade de transmissão. Os casos aumentam de maneira escalar e preocupam mundo afora.

O futebol brasileiro vai parar?

A China, país onde o vírus começou a se espalhar, registrou uma rápida viralização da doença. Em pouco tempo, milhares de infectados foram registrados no país. Outras regiões, como a Itália e os EUA também apresentaram surtos do COVID-19. Nesses países, uma série de eventos esportivos foram cancelados.

No Brasil, em um primeiro momento, os casos de infecção estavam relacionado a pessoas que viajaram às áreas de surto ou tiveram contato com indivíduos desse grupo. Porém, estima-se que a transmissão comunitária já começou no país. Isso quer dizer que não é mais possível traçar um caminho do vírus, tornando o espalhamento mais descontrolado.

Nesse sentido, é provável que os eventos esportivos sejam paralisados no Brasil, principalmente com a confirmação da transmissão descontrolada da doença.

