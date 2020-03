Coronavírus: Serie A suspende calendário; outras ligas adotam mudanças

​Dia de anúncios importantes envolvendo alguns dos principais clubes e uma das principais ligas do futebol mundial. Por conta do surto de ​coronavírus que atinge o Velho Continente em níveis alarmantes, o calendário futebolístico tende a passar por transformações consideráveis dentro dos próximos dias.

A primeira grande liga a anunciar total paralisação foi a Serie A Tim. Em comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira (9), o Primeiro Ministro da Itália, Giuseppe Conti, determinou a suspensão de TODOS os eventos esportivos programados para acontecer no país até o dia 3 de abril: “Não há mais tempo, os números nos dizem que há um aumento significativo no contágio e nas mortes. Nossos hábitos precisam mudar, devemos sacrificar algo pelo bem de toda a Itália. É por isso que adotaremos medidas ainda mais rigorosas”, afirmou.

A Bundesliga está com calendário mantido a princípio, mas seus organizadores já debatem a realização das partidas sem público presente nas arquibancadas: “Gostaríamos muito de jogar com os espectadores na próxima jornada. Infelizmente, não é realista”, disse Christian Seifert, diretor administrativo da Liga Alemã.

Há uma forte pressão nos bastidores para que a ​Champions League e outros torneios europeus também sejam paralisados. A rodada de oitavas de final já se inicia na próxima terça (10), com as partidas entre Valencia e Atalanta, na Espanha, e RB Leipzig e Tottenham, na Alemanha. O primeiro será com portões fechados, enquanto o segundo acontecerá normalmente. ​Paris Saint-Germain e Dortmund, na quarta (11), não contará com a presença de torcedores.