Coronavírus: veja os concursos e provas adiadas por causa da pandemia

A pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), surgiu no final de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Um das principais preocupações é sua fácil disseminação que vem ocorrendo por diversos países, cuja transmissão pode ser dada através das vias respiratórias, por contato físico ou pelo contato de superfícies contaminadas.

Nos últimos dias, a pandemia do coronavírus fez com que o governo federal, estado e municípios adotassem medidas para conter a disseminação do Covid-19 em diversos setores da sociedade, como os espaços públicos e eventos culturais, esportes, escolas e universidades, comércio, transporte público, serviços de saúde, turismo, etc. Com isso os concursos públicos e processos seletivos a serem realizados no País também foram afetados, com diversos certames que foram suspensos e/ou adiados.

Segundo uma lista feita pelo Notícias Concursos, diversos concursos tiveram provas suspensas e adiadas. Na maioria dos casos, os órgãos afirmaram que estão seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) ao implementar ações para reduzir a circulação e aglomeração de pessoas.

No dia 15 de março – Concursos suspensos e provas adiadas

Prefeitura de São José do Rio Pardo/SP

PCDF

Câmara de Suzano/SP

Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré/PI

UFRRJ

FUNASG

Hospital Ipiranga – Unidade de Gestão Assistencial II

Prefeitura de Corumbaíba/GO

Prefeitura de Quissamã/RJ

Unicamp SES SP

No dia 21 de março – Provas suspensas

Concursos suspensos e provas adiadas – 22 de março

Guarda Municipal de Nova Iguaçu – RJ

PGDF

CRESS/RO

TJ/AL – Cartórios

FMS Niterói

PGM Itanhaém

Câmara de Santos (Procurador)

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Prefeitura de Jeceaba

Prefeitura de Cabedelo

Secretaria de Saúde de Recife

INPAR/MG

SME São José SC

FUNDUNESP Praças

SMV SEE AC

TJ/ BA – Magistratura

TJ/RJ – Magistratura

Prefeitura de Cruzeiro

Prefeitura de Campos do Jordão

Prefeitura de Praia Grande

Prefeitura de Lajeado

No dia 28 de março – Provas suspensas

Provas suspensas

Prefeitura de Bonito – PA

No dia 29 de março – Concursos suspensos e provas adiadas

Guarda Municipal Várzea Paulista

Câmara de Capão da Canoa

Câmara de Arcos

TJ/RS

MP CE Promotor

Guarda Municipal Cariacica

Prefeitura de Jeceaba

Prefeitura de Mogi das Cruzes

Prefeitura de Várzea Paulista

Prefeitura de Araçoiaba da Serra

Prefeitura de Cajamar

Prefeitura de Palmares

Prefeitura de Bonito – PA

Prefeitura de Concórdia

Prefeitura de Campo Bom

Prefeitura de Venâncio Aires

Prefeitura de Aparecida

Prefeitura de Ipameri

Prefeitura de Balneário Piçarras

PGM Várzea Paulista

HOB MG

UFC

TJ/RS

MP CE Promotor

Guarda Municipal Cariacica

Guarda Municipal Várzea Paulista

Câmara de Capão da Canoa

Câmara de Arcos

TJ/RS

MP CE Promotor

Guarda Municipal Cariacica

Prefeitura de Jeceaba

Prefeitura de Mogi das Cruzes

Prefeitura de Várzea Paulista

Prefeitura de Araçoiaba da Serra

Prefeitura de Cajamar

Prefeitura de Palmares

Prefeitura de Bonito – PA

Prefeitura de Concórdia

Prefeitura de Campo Bom

Prefeitura de Venâncio Aires

Prefeitura de Aparecida

PGM Santos

Previfor MG

Prefeitura de Niterói

SME Guarulhos

Guarda Municipal de Campinas

Prefeitura de Diadema

No dia 04 de abril – Provas suspensas

Prefeitura de Ouro

Fino DMAE Ouro Fino

No dia 05 de abril – Provas suspensas

CODAU Uberaba

CRQ/CE

CRO/SP

CORE/PR

SME Guarulhos

Prefeitura de Araranguá

Prefeitura de Itanhandu

Peruíbe/Prev

Prefeitura de Cianorte

PGM Pouso Alegre

PGM Santos

PGM Teresina

Prefeitura de Teresina

Prefeitura de Santana de Parnaíba

Prefeitura de Santa Maria

Prefeitura de Mogi das Cruzes

Prefeitura de Ouro Fino

Prefeitura de Serra

2ª Fase XXXI Exame de Ordem

DMAE Ouro Fino

Prefeitura Içara IçaraPrev

Carris Porto Alegrense

Guarda Municipal Cajamar

MP RS Promotor

FUNPREV Bauru

Aprendiz Marinha

No dia 12 de abril – Concursos suspensos e provas adiadas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas suspensas:

Prefeitura do Município de Mirassol D´Oeste

Câmara de Marabá

PGM Pindorama

Prefeitura Caxias do Sul

Fundação de Saúde Pública de São Sebastião

Sefaz DF – Provas discursivas

No dia 19 de abril – Concursos suspensos e provas adiadas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas suspensas:

SAAE/Prefeitura de Mineiros

Prefeitura de Ilha Bela

CRF/AP

SME Contagem – MG

Prefeitura do Município de Mirassol D´Oeste

AMAZUL

Prefeitura de Iguaba Grande

TJ/MS – Cartórios

TCM/SP

PGM Guarujá

IPREV/Santos

SDSDH Recife

SMTCA Araras

DAEP Penápolis

CRECI RN

No dia 26 de abril – Concursos suspensos e provas adiadas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas suspensas:

TCM/SP

CAU SP

MPM Promotor

SAAE/Prefeitura de Mineiros

Prefeitura de Mariana

Prefeitura de Goiânia

Prefeitura de Itatiaia

PM PI

Prefeitura de Iguaba Grande

CRF RR

FeSaúde Niterói

CRT PR

CAU AP

HORTOPREV

Prefeitura de Águas da Prata-SP,

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas adiadas

Prefeitura de Timóteo (adiada para 12 de julho)

FMS Canoas (adiada para 17 de maio)

No dia 28 de abril – Provas suspensas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas suspensas

No dia 03 de maio – Concursos suspensos e provas adiadas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas confirmadas:

Prefeitura de Guarda de Louveira

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas suspensas:

MP SC Promotor

RECIPREV

IPREV Santos

TJM SP

Magistratura MS

Prefeitura de Goiânia

SEMAD Belém

SEMEC Belém

SME Itaboraí RJ

CORE TO

No dia 10 de maio – Concursos suspensos e provas adiadas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas suspensas:

Semae Piracicaba

Câmara Municipal de Mogi Mirim

FeSaúde Niterói

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas adiadas

Prefeitura de Ananindeua (adiada para 26 de julho)

No dia 17 de maio – Concursos suspensos e provas adiadas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas suspensas:

IBGE

UFC

CODAU Uberaba

SME Ilhabela

SME Contagem

Prefeitura de Goiânia

Câmara de Aracaju

UFMT

No dia 24 de maio – Concursos suspensos e provas adiadas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas suspensas:

Prefeitura Abreu e Lima

Prefeitura de Goiânia

IBGE

Secretaria Municipal de Fazenda de Contagem

ALAP

No dia 31 de maio – Concursos suspensos e provas adiadas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas suspensas:

TJM/MG

TC/DF – Auditor de Controle

Prefeitura Abreu e Lima

UFRRJ

No dia 07 de junho – Concursos suspensos e provas adiadas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas suspensas:

TCDF (Procurador)

SME Porto Alegre

No dia 14 de julho – Concursos suspensos e provas adiadas

No dia 26 de julho – Concursos suspensos e provas adiadas

Lista conta com os seguintes concursos que tiveram provas confirmadas: