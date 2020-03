Correio Aéreo Nacional: Saiba como viajar de graça por todo o Brasil

Você sabia? É possível viajar pelo Brasil sem pagar nada! Mas como isso é possível?

As Forças Aéreas Brasileiras (FAB) oferecem um benefício que pode ser utilizado por qualquer cidadão brasileiro que resida no país. Os voos, por todo o país não têm limite. Mas do que se trata esse benefício?

Se trata do Correio Aéreo Nacional (CAN), uma opção interessante para quem quer ou até mesmo precisa viajar para outro estado e não tem condições financeiras de arcar com os custos. O legal de viajar com a CAN também é a possibilidade de conhecer o interior de uma aeronave das Forças Aéreas.

Como isso funciona?

Muitos não conhecem esse serviço, mas o serviço de fretamento aéreo de civis pela FAB já existe há bastante tempo, porém, como não existe muita divulgação, muitos ainda não sabem.

Esses voos gratuitos acontecem quando oficiais têm missões específicas em outros estados e precisam se deslocar para lá. Isso significa que existem poucas pessoas a bordo, que permite que passageiros não-oficiais viajem sem dar gastos extras para o governo.

Na maioria dos casos, existem vagas disponíveis para viagens em todo Brasil e de graça.

Como participar?

Existem dois requisitos das Forças Aéreas Brasileiras: ser cidadão brasileiro e residir em território nacional.

É possível participar com cadastro das informações pessoais, como nome, contatos e alguns documentos básicos nos postos do CAN. Veja os locais disponíveis para inscrição abaixo:

Norte: Belém (PA), Boa Vista (RR), Manaus(AM) e Porto Velho(RO);

Belém (PA), Boa Vista (RR), Manaus(AM) e Porto Velho(RO); Nordeste: Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife(PE) e Salvador(BA);

Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife(PE) e Salvador(BA); Centro-Oeste: Brasília (DF) e Campo Grande (MS);

Brasília (DF) e Campo Grande (MS); Sudeste: Pirassununga (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP);

Pirassununga (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP); Sul: Canoas (RS), Florianópolis (SC) e Santa Maria (RS).

É possível agilizar a documentação exigida, entrando em contato via telefone aos referidos postos da FAB de cada cidade. Os telefones podem ser encontrados no site oficial da FAB.

Depois de se inscrever, basta esperar o envio dos destinos aéreos dos próximos voos. O prazo é de até 10 dias, a partir da data de cadastro ao CAN. Os interessados serão informados via e-mail. É importante então que o usuário fique de olho no e-mail e confira a caixa de SPAM.

