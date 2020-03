Cortado, zagueiro do São Paulo vai receber ‘bônus’ da Seleção Pré-Olímpica

​ Em processo de recuperação, Walce, do ​São Paulo, não participou de Campeonato Sub-23 (Pré-Olímpico), na Colômbia, mas vai receber premiação por classificação da Seleção Brasileira para os Jogos de Tóquio-2020. O atleta estava nos planos, mas deixou o grupo verde e amarelo após se lesionar.

(Foto: Marcello Zambrana / AGIF)

De acordo com o De Primeira, do ​UOL Esporte, a bonificação foi uma sugestão do presidente tricolor Carlos Augusto de Barros e Silva, o popular ‘Leco’, ao mandatário da CBF, Rogério Caboclo, que gostou da ideia e vai conceder a premiação. O ‘bônus’ não tem data para ser entregue ao talento do Morumbi.

Lecão da Massa é um abutre, mas nesse caso fez o correto. O absurdo, nessa situação, é ter que pedir visto que o atleta se lesionou a serviço da seleção. Porra, @CBF_Futebol! — Marcus Vinnicius (@mvinnicius7) March 11, 2020

O zagueiro de 21 anos foi convocado para o esquadrão de André Jardine, porém, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treinamento e não participou do torneio Pré-Olímpico, que garantiu o Brasil em Tóquio. Atualmente, Walce faz trabalhos de recuperação no Reffis e já foi avisado que vai receber a gratificação.