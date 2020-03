Coudet completa 100 dias de Inter com números superiores a início de Jesus no Fla; compare

​Anunciado com empolgação pela diretoria colorada no início de janeiro, Eduardo Coudet chegará aos 100 dias à frente da comissão técnica do ​Internacional no próximo sábado (28). O início de jornada no time gaúcho é bastante animador, tanto pelo futebol performado em campo, quanto pelos números/estatísticas emplacados nesses primeiros meses.

Como destaca o ​Globoesporte, Coudet tem 71,1% de aproveitamento total em 15 jogos à frente da equipe colorada, com nove vitórias, cinco empates e uma derrota. Trata-se do terceiro melhor aproveitamento por um clube da Série A neste início de 2020, atrás apenas de Flamengo e Atlético-GO.

Eduardo Coudet, o nosso Chacho, é um BAITA treinador, no campo e nas entrevistas. Hoje foi gênio! — Tafael Medeiros (@TafaelMedeiros) March 9, 2020

Por falar em ​Flamengo, os números do treinador argentino no Inter superam os de Jorge Jesus em seu início de trabalho na Gávea. O luso somou 68,8% dos pontos disputados em seus 15 primeiros jogos pelo Rubro-Negro, com nove vitórias, quatro empates e duas derrotas. É importante ressaltar, no entanto, a diferente de momento/qualidade dos rivais enfrentados: em início de temporada, o Colorado tem encarado jogos de Gauchão em sua maioria; Jesus, por sua vez, iniciou trajetória no Rio já com duelos decisivos por ​Libertadores e Copa do Brasil.

De qualquer forma, vale destacar que a solidez e resultados ‘imediatos’ sob a batuta de Coudet são um ponto fora da curva se comparados ao início de trabalho de outros estrangeiros que chegaram ao Brasil em 2020: Augusto Inácio (Avaí) e Rafael Dudamel (Atlético) já foram demitidos, enquanto Jesualdo Ferreira (Santos) sofreu fortes críticas, mas ganhou ‘sobrevida’ após vitórias importantes na Libertadores.