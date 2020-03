Coudet deve contar com reforço de peso no Inter já para duelo pré-clássico

​Anunciado de surpresa no final da última semana, o lateral-direito Renzo Saravia deverá ter condições para estrear com a camisa do ​Internacional no domingo, diante do Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Ao menos esta é a expectativa da direção vermelha.

O vice-presidente de futebol Alessandro Barcellos revelou, em contato com o ​Uol Esporte, que o clube trabalha no sentido de regularizar o argentino de 26 anos até sexta-feira, com seu nome sendo publicado no Boleitm Informativo Diário da CBF. Se isso, acontecer ele automaticamente ficará à disposição do técnico Eduardo Coudet para o Gre-Nal da outra quinta-feira, pela Libertadores da América, na Arena do Grêmio.

Saravia, que ainda não foi apresentado oficialmente (o que acontecerá nos próximos dias) não terá problemas quanto a ritmo de jogo, afinal, esteve em campo pelo Porto no início de fevereiro. Ele foi contratado por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao final do período, e disputará posição de titular com Rodinei. Heitor, assim, passará a correr por fora na briga por vaga na equipe.

