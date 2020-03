Coudet quer repetir parceria de sucesso com Saravia, novo reforço do Inter

​O treinador do Internacional, Eduardo Coudet, se mostrou satisfeito com a contratação do lateral-direito argentino Renzo Saravia, ​anunciado como novo reforço da equipe para a temporada. Os dois tiveram parceira de sucesso no Racing em 2017 e, após três anos, buscam repetir tal feito. As informações são do ​Globo Esporte.

“ Se apresentou a possibilidade do Saravia porque o Porto ficou fora da Liga Europa. A gente aproveita as oportunidades com bons jogadores e que financeiramente seja um bom negócio para o clube. É um lateral da seleção argentina, um jogador que conheço. Quando apresentou a oportunidade, disse que gostaria de contar com ele. Vamos ver como está, não vem com tanta continuidade”, comentou o técnico colocado, após o empate de 1 a 1 com o Caxias, pelo Campeonato Gaúcho.

Saravia iniciou sua carreira de jogador profissional em 2013, no Belgrano, da Colômbia. Mas foi em 2017, no Racing, treinado por ​Coudet , que o lateral se destacou, ganhando sua primeira chance na seleção argentina.

Foram as características ofensivas de Saravia que chamaram a atenção do comandante. É um lateral que ataca mais do que defende, o que possibilita Coudet mudar o esquema de jogo 4-1-3-2 para o 3-5-2 quando estiver com a posse de bola.

Pela Argentina, Saravia disputou a Copa América de 2019, onde atuou em duas partidas. Ele também já jogou contra a Seleção Brasileira, em 2018, e saiu de campo derrotado. Na ocasião, o lateral marcou Neymar e até recebeu elogios do atacante da amarelinha.

Mais uma boa contratação do Inter no mercado e agora com o efeito claro da presença de Coudet no clube. Saravia foi destaque no Racing do técnico argentino e agora chega para ser titular no Colorado. Bom lateral-direito e um cara que conhece a filosofia do treinador. — Fernando Campos (@FCamposoficial) February 28, 2020

O novo reforço colocado chega após passagem pelo Porto-POR. Ele deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias e poderá estrear na fase de grupos da Libertadores.