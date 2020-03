COVID-19: AL segue com sete casos confirmados, nenhum em Penedo (22/03)

Dos 85 casos em investigação, a maioria deles – 65 -, estão localizados em Maceió. Arapiraca tem 04 casos; Barra de Santo Antônio tem 01; Barra de São Miguel, 01; Cajueiro, 01; Ouro Branco, 02; Penedo, 01; Rio Largo, 01; São Miguel dos Campos, 01; Flexeiras, 01; Satuba, 01; Inhapi, 01; Maribondo, 01; Pilar, 01; Piaçabuçu, 01; Mata Grande, 01; e Porto real do Colégio, 01.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa, neste domingo (22/03), que Alagoas segue com 07 casos confirmados para Covid-19, no entanto os casos em investigação chegam a 85. Foram descartados 63 casos. Os sete casos confirmados estão localizados em Maceió.

Em relação à origem da possível infecção dos casos confirmados, seis relataram deslocamento para outros países e um mencionou contato próximo de caso confirmado no estado de São Paulo.

Os contatos dos casos suspeitos estão sendo monitorados pela equipe do Cievs/Sesau (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde), da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e das vigilâncias em saúde dos respectivos municípios.

EM INVESTIGAÇÃO

Dos 85 casos em investigação, a maioria deles – 65 -, estão localizados em Maceió. Arapiraca tem 04 casos; Barra de Santo Antônio tem 01; Barra de São Miguel, 01; Cajueiro, 01; Ouro Branco, 02; Penedo, 01; Rio Largo, 01; São Miguel dos Campos, 01; Flexeiras, 01; Satuba, 01; Inhapi, 01; Maribondo, 01; Pilar, 01; Piaçabuçu, 01; Mata Grande, 01; e Porto real do Colégio, 01.

Recomendações – As pessoas com histórico de viagem recente ao exterior devem ficar, obrigatoriamente, em isolamento domiciliar por 14 dias a partir da data de desembarque em Alagoas. A regra serve também para quem apresentar sintomas de gripe, mesmo que sejam leves. As novas medidas foram determinadas pelo Governo de Alagoas em decreto da última sexta-feira (20).

A Secretaria de Estado da Saúde tem reiterado a necessidade de que as pessoas com histórico de viagem recente aos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte e/ou que tenham tido contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19 e não apresente sintomas também permaneça em casa em isolamento voluntário.

No caso de apresentar sintomas respiratórios e febre, deve-se buscar atendimento em unidade de saúde, hospitais privados ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAS).

Fonte: SESAU