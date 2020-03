Alagoas teve aumento de mais 1 caso de coronavírus, agora são 12 confirmados.

Uma boa notícia que premia o empenho dos penedenses pelo isolamento social. No boletim diário sobre o coronavírus, a cidade penedense permanece na mesma situação do que antecessor, nenhum caso confirmado, 1 descartado e 0 em investigação.

Mesmo com essa maravilhosa notícia os penedenses não podem aliviar no isolamento social, essa é uma recomendação da Prefeitura de Penedo que aumentou as medidas para conter e prevenir a contaminação do vírus na população ribeirinha de Penedo. 18 pessoas estão sendo monitoradas pelos profissionais da Saúde de Penedo.

No Estado Alagoano, 47 amostras foram testadas nesta sexta-feira (21), 1 testou positivo. 302 casos estão em investigação. 224 casos foram descartados, sendo 12 casos confirmados, 11 foram descobertos na capital alagoana e 1 em Porto Real do Colégio. Uma pessoa está na UTI e duas estão hospitalizadas, mas o estado é considerado regular.

