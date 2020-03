Covid-19: Confira os concursos adiados no Brasil por causa do coronavírus

A pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), surgiu no final de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Um das principais preocupações é sua fácil disseminação que vem ocorrendo por diversos países, cuja transmissão pode ser dada através das vias respiratórias, por contato físico ou pelo contato de superfícies contaminadas.

Nos últimos dias, a pandemia do coronavírus fez com que o governo federal, estados e municípios adotassem medidas para conter a disseminação do Covid-19 em diversos setores da sociedade, como os espaços públicos e eventos culturais, esportes, escolas e universidades, comércio, transporte público, serviços de saúde, turismo, etc. Com isso os concursos públicos e processos seletivos a serem realizados no País também foram afetados, com diversos certames que foram suspensos e/ou adiados.

Veja a lista de concursos suspensos (até o momento):

Nacional

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Na noite desta terça-feira, 17 de março de 2020, devido ao quadro de emergência de saúde pública causado pelo COVID-19, o IBGE decidiu adiar a realização do Censo Demográfico para 2021. Ainda não há uma nova data para a realização do processo seletivo. Candidatos que já efetuaram pagamento de inscrição serão reembolsados conforme orientações a serem publicadas nos próximos dias.

Ministério Público Militar – O concurso MPM teve provas suspensas em virtude da pandemia do Coronavírus. Um novo cronograma será divulgado oportunamente. Os exames objetivos do concurso aconteceriam no dia 26 de abril.

Distrito Federal

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) – Após a publicação do Decreto nº 40.509, de 11 de março de 2020, o Cebraspe e a Polícia Civil do Distrito Federal anunciaram o adiamento das provas referentes ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de PCDF, que ocorreriam no domingo, 15 de março de 2020.

Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) – O Cebraspe e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) informam através do Diário Oficial do Distrito Federal em 14 de março de 2020, que ficam adiadas as provas referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da PGDF, que ocorreriam no próximo domingo, dia 22 de março de 2020.

Minas Gerais

Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (CODAU) – Em conformidade com o Decreto Municipal nº 5328, assinado pelo prefeito Paulo Piau, no último dia 13 de março de 2020, a direção da CODAU também optou por suspender as provas do concurso público 001/2019. As provas objetivas estavam programadas para serem realizadas no dia 05 de abril de 2020 e o teste de aptidão física no dia 17 de abril de 2020. A nova data da prova objetiva, a princípio será no dia 05 de julho de 2020. Porém, conforme o decreto, ela poderá ser alterada novamente, tendo em vista a evolução da epidemia Covid-19 no Brasil.

Rio de Janeiro

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) – A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro constituiu na quinta-feira, 12 de março de 2020, o Comitê de Trabalho sobre o novo coronavírus (covid-19) e determinou a suspensão do calendário do Concurso Público para cargos Técnico-Administrativos da UFRRJ – Edital 104/2019.

Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro (TJRJ) – A prova prevista para ocorrer no dia 22 de março de 2020 foi cancelada. Oportunamente, de acordo com a Desembargadora LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE – Presidente da Comissão de Concurso será designada com a devida antecedência uma nova data para a realização da prova.

Guarda Municipal de Nova Iguaçu – As provas previstas para acontecer no próximo domingo, dia 22 de março de 2020, foram adiadas. Ainda não há uma nova data para a realização das provas.

São Paulo

Câmara de Suzano – A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Vunesp), responsável pela organização do concurso público 01/2019 da Câmara de Suzano, emitiu comunicado no dia 14 de março de 2020 suspendendo a realização das provas previstas para ocorrer no dia 15 de março de 2020.

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Através do Diário Oficial da União na terça-feira, dia 17 de março de 2020, a UNIFESP anunciou a suspensão de todos os seus concursos públicos e processos seletivos vigentes.

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) – A Fundação Vunesp informou a suspensão da aplicação das provas do Concurso para a UNICAMP, marcada para o dia 15 de março de 2020, em atendimento ao comunicado publicado na sexta-feira (13 de março de 2020) pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, em função das medidas de combate ao coronavírus.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo – Foi publicado um decreto nesta quinta-feira, dia 19, no Diário Oficial da União, suspendendo o concurso CAU-SP. O motivo é o combate ao coronavírus (COVID-19).

Alagoas

Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de Alagoas (Cartório AL) – Nesta segunda-feira, 16 de março de 2020, a prova do certame foi adiada devido ao surto do coronavírus (COVID-19). De acordo com o edital, a prova seletiva aconteceria no próximo domingo, 22 de março de 2020, mas a Comissão de Concurso decidiu por adiar o exame e dentro de 30 dias irá posicionar os candidatos sobre uma nova data.

Paraná

Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) – Através do Ofício-Circular nº 4/2020-GP ficou determinado à suspensão, pelo prazo de 60 dias, de concursos e procedimentos seletivos em geral que exijam provas presenciais ou entrevistas coletivas nas dependências do Poder Judiciário. Por esse motivo, as bancas previstas nos editais nº 04/2020 e nº 05/2002 do Concurso de Técnico Judiciário do 1º Grau de Jurisdição estão suspensas.

Rio Grande do Sul

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) – A Comissão do concurso para Juiz de Direito substituto do TJRS decidiu na tarde desta última segunda-feira, 16 de março de 2020, suspender a prova que seria realizada no dia 29 de março de 2020. Ainda não há previsão de nova data para realização da prova.

Ceará

Universidade Federal do Ceará – Instituição comunicou, através Diário Oficial da União desta quinta-feira, 19, que o concurso UFC para cargos técnico-administrativos está suspenso novamente.

OAB

A segunda fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também foi postergada. O exame, até então, foi marcado para 31 de maio.

