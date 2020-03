Covid-19: Dois novos benefícios de até R$ 800 podem ser liberados pelo governo

O Governo Federal faz saber a todos a possibilidade de liberar dois novos benefícios de assistência social, onde asseguram R$ 800 a famílias de baixa renda. As medidas são intencionadas a evitarem a crise econômica, inclusive, sendo uma das medidas uma substituição do Bolsa Família.

Com o objetivo de combater a crise econômica consequente da pandemia do novo coronavírus e visando evitar que a recessão se transforme em depressão econômica, uma carta foi enviada pelos deputados Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES) ao presidente Jair Bolsonaro e também aos ministros Paulo Guedes (Economia), Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde). sugerindo a adoção das medidas anticíclicas de transferência direta de renda.

“É necessário garantir o mínimo, especialmente para aqueles que mais precisam. Tais medidas, além de fornecerem recursos suficientes para compra de alimentos e outros itens de sobrevivência, serão uma injeção direta no consumo, impactando positivamente o PIB”, diz a carta.

Quais seriam os benefícios?

A proposta tem a intenção de garantir a criação de dois benefícios extras: um no valor de R$ 300 e outro de R$ 500.

Solicitando a ampliação do Benefício Extraordinário Universal, sendo este para o trabalhador informal, os parlamentares propõem a liberação de um voucher no valor de R$ 300. O dinheiro deverá ser liberado para 18 milhões de famílias, sendo estas as que ainda não estão recebendo Benefício da Prestação Continuada (BPC) ou o Bolsa Família, durante os quatro meses (podendo este prazo ser prorrogado). Os recursos poderão ser sacados na Caixa Econômica Federal (CEF), casas lotéricas e correios.

O benefício de R$ 500 seria utilizado para substituir o Bolsa Família. Seria portando, o Benefício Extraordinário utilizado para quem já está inscrito no Cadastro Único do governo e não optou pelo recebimento do recurso. Sendo assim, o benefício seria pago em quatro meses, e o Bolsa Família seria suspenso.

