Em uma live agora pouco no Facebook, o Governador Renan Filho confirmou mais dois casos de coronavírus no Estado de Alagoas, todos na capital alagoana, Maceió. Com isso Alagoas passa de 08 para 10 casos confirmados.

Já os casos suspeitos também aumentaram, foram para 175. Renan Filho também ressaltou que aumentou o número de testes diários. 104 casos foram descartados, para cada 10 testes descartados, 1 é confirmado no estado.

O caso suspeito em Penedo ainda continua em investigação.

Confira trecho da live do governador:

A Secretaria Municipal de Saúde monitora pessoas que realizaram viagens em zonas de alta infecção, porém até o momento nenhuma delas apresenta sintomas que possam qualificar como caso suspeito.

A Prefeitura de Penedo vem adotando várias medidas para prevenção do coronavírus em Penedo. Um decreto publicado na última sexta-feira e um outro, complementar, divulgado nesta segunda, informam séries de medidas que devem ser seguidas por todos os penedenses. Uma página oficial sobre o COVID-19 orienta e informa internautas que procuram mais informações sobre o coronavírus.