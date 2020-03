COVID-19: Ufal suspende atividades por tempo indeterminado

Comunicamos que, em reunião da Reitoria com os Diretores das Unidades Acadêmicas, foi decidido que todas as atividades estão suspensas por tempo indeterminado, visando a saúde de toda a comunidade acadêmica.

Serão mantidas apenas as atividades essenciais, como as de laboratórios que desenvolvem pesquisas ou cuidados com animais, ou o Hospital Universitário.

No âmbito do Centro de Educação, inclusive o PPGE, todas as atividades estão suspensas a partir de amanhã (17 de março). Bancas de qualificação e defesa, aulas, reuniões do Colegiado Restrito, Conselho e reuniões de grupos de pesquisa e demais atividades não essenciais estão suspensas, inclusive a secretaria do PPGE.

Bancas agendadas serão remarcadas após a definição do retorno das atividades na Ufal. Comunicamos que já entramos em contato com a Capes para a verificação dos prazos, inclusive da defesa de bolsistas.

Esperamos que todos possam seguir as orientações sanitárias, reservado-se e protegendo-se, para que possamos minimizar os efeitos da disseminação do Covid-19.

