Cria da base do Botafogo a caminho dos Estados Unidos

Quando um clube está em crise financeira como o ​Botafogo, alguns sacrifícios em prol da saúde financeira há de serem feitos. Dessa vez, Lucas Maciel, cria da base desde os 10 anos de idade, foi negociado para o New England Revolution a custo zero ​, mas mantendo uma porcentagem ao Alvinegro em uma futura venda do atleta.

Seguindo os passos de João Paulo, o jogador de 20 anos vai atuar na Major League Soccer e provavelmente terá mais oportunidade do que no Botafogo. No entanto, é triste mais uma promessa que não teve a chance de vingar nos profissionais.

No último domingo, Lucas Maciel se despediu do Glorioso com uma mensagem publicada em suas redes sociais, agradecendo por todo o trabalho do clube em sua carreira. O meio-campista vai se encaminhar para os Estados Unidos ainda esta semana.

– Deixo aqui meu agradecimento a esse clube enorme que abriu as portas quando eu era apenas uma criança cheios de sonhos. Encerro meu ciclo no Botafogo depois de 10 anos me dedicando . Sou grato a Deus por ter tido a oportunidade de representar essa instituição enorme durante todo esse tempo – escreveu o jogador.

– Obrigado ao clube e a todos os envolvidos por terem me ajudado a crescer e me desenvolver não só como atleta, mas também como pessoa. Tenho a certeza que dei o meu melhor enquanto pude vestir essa camisa! Obrigado a todos os funcionários por me tratar tão bem (sem exceção) espero que o clube possa se reerguer e voltar para o lugar da onde nunca deveria ter saído – completou.

