Cria da base do Timão comenta sobre sobre fase do time e ‘comemora’ venda de Pedrinho

​Alguns jogadores que foram campeões da Copinha pelo ​Corinthians, em 2017, se destacaram e tornaram-se jogador profissional, como o caso do meia Pedrinho, vendido para o Benfica-POR, por R$ 104 milhões.

Em entrevista ao site ​Meu Timão , Amigo do jogador e também campeão em 2017 com o timão, o atacante Marquinhos, hoje emprestado para o Sport, comentou sobre a fase do seu time de origem, onde continua acompanhando, mesmo de longe.

“A situação está complicada, mas sempre dá certo no final, afinal se não for sofrido, não é Corinthians”, comentou o atleta de 23 anos.

Sobre a venda de Pedrinho para o Benfica, Marquinhos se mostrou muito feliz. “Acho que todo jogador quer ir um dia a Europa e alçar voos mais altos, conquistar coisas maiores. Fiquei feliz demais por ele e por sua família. Espero que dê tudo certo para ele, pois estarei sempre na torcida”, celebrou.

Sobre o retorno de Osmar Loss à base do clube, o atacante acredita que o retorno do ex-treinador da categoria e agora nomeado como coordenador, vai trazer bons frutos. “Bom , professor Osmar Loss é um cara fantástico e muito inteligente. Acho que tem tudo para voltar a ser uma base vencedora com ele”.

Rafael Bilu – Emprestado Marquinhos – Emprestado Madson ( subiu agora, provavelmente vai ser emprestado ) Para que serve a base do Corinthians????? — Wanderson (@wandiihsccp) January 5, 2020

Emprestado ao Leão da Ilha até o fim da temporada, Marquinhos também revelou chateação por não ter tido oportunidades na equipe principal do Corinthians,